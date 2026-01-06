La Copa del Mundo de Futbol, que tendrá como una de sus tres sedes a México, será el foco de atención durante el próximo verano, época pródiga para la exhibición de cine, pero ese tema no es algo que ponga en alerta a la industria nacional.

El Mundial 2026 que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 16 de julio, es decir, por más de un mes, a diferencia de otras ediciones, contará con partidos vespertinos y nocturnos, exactamente el periodo del día en el que se registra la mayor asistencia a salas.

De acuerdo con la programación oficial disponible hasta ahora, las fechas de la competencia deportiva coincidirán con los lanzamientos de posibles blockbuster como Supergirl: woman of tomorrow y Moana (en versión live action), a la par de otras apuestas, siendo el caso de Amos del Universo.

Mauricio Durán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, que aglutina a exhibidores, distribuidores, productores y prestadores de servicios en México, señala que el Mundial no debe ser motivo de cambio de la operatividad tradicional de la industria.

Anteriormente otros ejecutivos de la Cámara han comentado que competencias deportivas fuertes, lluvias y manifestaciones sociales como marchas, sí han impactado en las preferencias del público.

“Es un año de Mundial, pero lo que hemos analizado siempre como industria es que la afectación total se da cuando juega México. Habrá por lo menos tres partidos en la primera ronda y en esos días, seguro, la industria registrará una caída, pero nada más”, comenta Durán.

De acuerdo con el calendario oficial de la Copa del Mundo, la selección mexicana será la encargada de inaugurar el Mundial el jueves 11 de junio a las 15:00 horas, para luego, el día 18, enfrentar a Corea del Sur a las 21:00 horas, mismo horario de su ultimo partido en etapa de grupos, el día 24, con rival por definir.

Durán subrayó que no se puede pensar en frenar estrenos por la competencia deportiva, porque al final hay mucho público.

“En mundiales anteriores estuvieron (en cines) cintas taquilleras, como El rey león, estreno del 94, (Copa del Mundo en EU) y un Spiderman, estreno del 98 (justa en Francia). Sabemos que el Mundial es en México, pero eso no va a cambiar ningún estreno”, destaca el ejecutivo añadiendo que en 2026 al menos habrá ocho grandes títulos.