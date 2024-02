¿Vas al EDC?, todo lo que debes saber para disfrutar de su 10 aniversario

Este 2024, uno de los festivales de música más importantes de la CDMX, el Electric Daisy Carnival cumple sus primeros 10 años y para celebrarlo reunirá a los exponentes más importantes de la música electrónica, como Steve Aoki, Armin Van Buuren, Alan Walker, Sophie Tukker, Alesso y Skrillex, solo por mencionar algunos.

Una de las características de este festival, son las constantes horas de bailes, los atuendos frescos y llamativos de sus asistentes, que suelen entregarse por completo en cada presentación.

Además de la gran inversión de los organizadores en el diseño de los escenarios que, año con año, logran superar las expectativas de los fans, ya que suelen tener elementos robóticos, además de juegos de luces que aumentan la experiencia.

Este año serás tres días de fiesta y música, por lo que a continuación te dejamos todo lo que debes saber para disfrutar al máximo del EDC.

¿Dónde y Cuándo?

La celebración arrancará este viernes 23 de febrero en punto de las 16:00 horas, cuando se abra el acceso al público; y se extenderá hasta las primeras horas del lunes 26.

A diferencia del primer día, el sábado 24 y el domingo 25, las puertas se abrirán desde las 14:00 horas, garantizando así muchas más horas de fiesta,

La ubicación será la tradicional, ya que a lo largo de todas sus ediciones el festival se ha celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El escenario principal se encontrará en la curva 4 del recinto.









¿Qué ingresar y qué no?

Objetos permitidos:

-Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)

-Botellas oficiales de Insomniac—deberá estar vacía a tu ingreso

-Mochila hidratante con no más de dos compartimentos principales y uno adicional—deberá estar vacía a tu ingreso

-Celulares y cargadores/pilas portátiles

-Cangureras

-Lentes de sol y sombreros

-Medicamentos con receta y que no están vencidos (debe mostrar la receta del médico y consultar con un oficial de seguridad al ingresar)

-Tapones para oído

-Pomada de labios y lipgloss cerrado

-Maquillaje en polvo

-Tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado

-Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces y no sean proyectiles

-Paquetes de chicles cerrado

-Hula hoops—incluyendo los que tienen LEDs

-Muñecos inflables—Deben estar desinflados al ingreso

-Banderas o pancartas hechas a mano—no con mástiles duros

-Tótems de festival o palos suaves de alberca decorados. Aceptamos cualquier material como mástil de tótem mientras no tenga un diámetro de más de 3 cm.

-Cámaras no profesionales y cámaras de grabación que midan menos de 12 cm; así como palos de GoPro extensibles o Selfie sticks.

-Sillas o sofás inflables—Deben estar desinflados al ingreso

-Desinfectante de manos (no más de 60ml)

-Cinturones/correas simples

-Líquido para lentes de contacto—Debe estar nuevo y sellado. Diferente a las gotas para ojos

-Máscaras estilo Deadmau5 o Marshmello con materiales suaves y componentes de iluminación pequeños.

-Bloqueador solar en crema

-Baterías externas recargables



Objetos Prohibidos:

-Sustancias ilegales

-Drogas o parafernalia de drogas

-Máquinas que dan masajes o masajeadores

-Rayos láser o cornetas

-Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles

-Guantes de LED

-Chupones

-Máscaras de polvo

-Gotas para los ojos

-Medicamentos de venta libre

-Maquillaje líquido

-Perfumes

-Aerosoles

-Desodorantes (liquido, pasta o aerosol)

-Tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)

-Encendedores y paquetes de cigarros

-Cigarros electrónicos y vaporizadores

-Líquido para vaporizadores/e-liquid

-Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

-Comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas)

-Plumones, plumas o pintura en lata

-Cadenas largas o joyería con picos

-Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)

-Calcomanías, volantes u otra publicidad

-Pelotas o Frisbees

-Casas de campaña, sillas o cobijas

-Sombrillas o paraguas

-Odres, bota bags o anforitas

-Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm

-Peluches

-Cámaras de fotos profesionales, cámaras de video o equipo de grabación de audio

-Mascotas

-Disfraces inflables que necesiten cualquier tipo de baterías

-Hebillas muy grandes con picos, o estoperoles

-Cualquier objeto que se considere peligroso o que no cumpla con las medidas de seguridad.



Durante tres días los exponentes más importantes de la música electrónica pondrán a bailar a los asistentes. Foto: Germán Espinosa / EL UNIVERSAL





Políticas y recomendaciones: