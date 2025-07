Vanessa Bauche reconoce que, al trabajar con Gael García Bernal, un joven lleno de talento y pasión por la actuación, experimentó un cierto enamoramiento en las tres semanas de filmación que conllevó grabar las escenas de Susana y Octavio, sus personajes en "Amores perros".

En entrevista con el "Burro" Van Rankin, la actriz describió a Susana, el papel al que le dio vida en la ópera primera de Alejandro González Iñárritu, como el personaje que le cambió la vida y la internacionalizó como actriz.

Van Rankin no perdió la oportunidad de preguntarle si, durante el rodaje, llegó a experimentar sentimientos por su compañero de reparto y, si bien, en principio, Vanessa bromeó, expresando que Gael le había dejado el corazón roto, después, reconoció que se sintió cautivada por el actor.

"(Me dejó) el corazón roto, no, no es cierto...", dijo entre risas.

"¿No te enamoraste, verdad?", la cuestionó Burro.

"De mi vida privada no hablo", contestó con una sonrisa delatadora.

Así, Vanessa recordó que García Bernal era un joven que dejó su zona de confort, luego del éxito que supuso la novela que protagonizó en su infancia, "El abuelo y yo", y prefirió seguir preparándose en el extranjero, pese a las dificultades que pudieran presentarse en el camino.

"¿Cómo no te vas a enamorar de una criatura de 18 años que se está partiendo la madre en Reino Unido, desde los 16, contra todo?", expresó.

La actriz dio a conocer que Gael fue el primer actor latinoamericano en ser aceptado en la Royal Central School of Speech and Drama, un prestigioso conservatorio de teatro en Londres.

Fue así que indicó que, desde que lo vio por vez primera, supo que era una persona con un aura única.

"Está tocado por la gracia de Dios y tuvo la sabiduría, por sus padres, por su entorno, y por su propia intelegencia emocional, de cortar con todo e irse por el lado difícil, irse a probar sí realmente tenía la vocalción, conocer sí realmente era actor", ahondó.

Vanessa y Gael trabajaron juntos durante tres de las nueve semanas en que se rodó la cinta; el actor viajó desde Londres y, en su escuela, dio a conocer la versión de que viajaría a México para vacacionar con su familia pues, una de las exigencias para estudiar en el conservatorio, era que ninguno de sus estudiantes participara en producciones, sino hasta después de graduarse.

melc