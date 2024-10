Valentina, la hija menor del fallecido cantante Valentín Elizalde sueña con seguir la herencia musical de su padre, asesinado hace casi 18 años; la joven, que desde hace al menos cinco años comenzó con su andar en la música cantando temas del regional mexicano y éxitos de su padre como "Vete ya", "A mis enemigos" y "Lobo domesticado", no se queda callada ante las críticas y le responde a aquellos que se han lanzado en contra de su trabajo.

En sus redes, Valentina comparte contenido sobre su papá, llamado cariñosamente como el "Gallo de oro", orgullosa, presume sus presentaciones musicales y su esfuerzo por continuar con el legado de su progenitor, quien además de ella tuvo otras dos hijas.

Valentina es fruto de su relación con Azucena Rincón, y hasta el momento es la única de sus hijas que sigue los pasos artísticos del nacido en Jitonhueca, Sonora; Valentina, además de compartir su trabajo con la cantada, lo hace con su sentir sobre la ausencia de su padre, posteando fotos de cuando convivía con él siendo una bebé.

Valentín Elizalde pasaba por su mejor momento artístico, pero el 25 de noviembre de 2006 fue asesinado después de ofrecer un concierto en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas.

Valentina Elizalde, hija de Valentín Elizalde, recuerda a su padre y se defiende de las críticas que recibe en redes sociales.

Hija de Valentín Elizalde enfrenta las críticas

Con un mensaje en sus redes sociales, Valentina se defendió de las críticas que ha recibido constantemente por su forma de cantar, aseguró que se sigue esforzando para enaltecer el nombre de su papá y que las críticas no la van a derrumbar.

"No los entiendo primero dicen que 'me cuelgo de la fama de mi papá' y ahora dicen que estoy deshonrando la memoria y la trayectoria de mi papá y de mi abuelo. Quiero dejar en claro que nadie en realidad sabe lo que yo he pasado tanto emocionalmente como en mi 'carrera musical' y la verdad yo no estoy haciendo nada mal, sí tengo errores pero no soy un robot y tengo derecho a expresarme libremente en redes como todos los demás, mi papá tampoco era un robot era una persona graciosa con mucha alegría que repartir".

Valentina, quien reveló que tuvo problemas de bulimia y que los superó tras estar internada y recibir ayuda profesional, lamentó le hate (odio) y los comentarios machistas que suele recibir en sus redes.

"Entonces con esos comentarios machistas la verdad no, no me va a detener de seguir mis sueños, no me va a detener el seguir honrando a mi papá que todos saben que lo hago con mucho orgullo. Esta dinastía es un peso muy grande y ahora me toca a mí seguir con ella así que tengo que hacerlo bien. Y por último les diré algo a la gente que me comenta tirándome odio a ver vengan, díganmelo de frente e intenten lo que yo hago y no lo harán. Muy pocos se atreven a pararse en un escenario frente a mucha gente y mucho menos el seguir a pesar de el odio que tienen", escribió junto a una serie de videos sobre su papá, el anuncio de su asesinato y la aparición de ella en el escenario.

