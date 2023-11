Dos años después obtener el título de Mejor Cortometraje en Sitges, el festival de cine de género más importante del orbe, la producción nacional UNHEIMLICH forma parte de una película.

El corto de 15 minutos de duración, dirigido por Fabio Colonna, fue invitado a formar parte de la antología Dark tales, junto con otras cuatro historias, a invitación del realizador Ezio Massa. Para unir los cortos, hechos en espacio y tiempo distinto, se tomó como eje a un proyeccionista retirado que entra a un cine a punto de ser demolido y comienza a proyectar pequeñas películas encontradas.

UNHEIMLICH se sitúa en una noche lluviosa y muestra a una chica despertando tras una pesadilla, pues ve que la casa se ha transformado en un laberinto surrealista, donde hay un ente acechando.

“Dark tales es una película que se hizo entre varios países, principalmente Argentina y España; nosotros estamos representando a México. El corto que une a todos se hizo en EU”, detalla Colonna.

La cinta participará en la 51 edición de Curtas, Festival do Imaxinario de España; UNHEIMLICH se basa en un texto del psicoanalista Sigmund Freud sobre las dualidades y cómo cada persona es luz y oscuridad al mismo tiempo. Helena Puig (Rendes-vous) es la protagonista del corto en blanco y negro.

Se filmó en 2019, pero debido a los efectos requeridos en posproducción y la pandemia, llegó a festivales dos años después. Ahora se afina que llegue a Filmin Latino.

“Lo que está pasando te habla de la vida que puede tener una historia, que son cosas impredecibles y simplemente suceden. Ahora me voy a Los Ángeles a mostrar el corto, en un festival donde va a estar como invitado John Landis (Hombre lobo americano en Londres y Thriller), después de eso, ya no le queda mucho, pero con el largometraje tiene otra vida, no creo llegue a cines, pero sí a plataformas streaming”.

Como productor, Colonna y Reserva Films han estado detrás de V/H/S 85, antología de terror que llega esta semana a Morbido, festival de cine de género en Ciudad de México, y que tiene relatos de terror de los 80, siendo la mexicana Gigi Saul Guerrero una de las directoras.