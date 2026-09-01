Durante casi 20 años llegaron a la pantalla chica las desventuras de Plácido López Turrubiates, personaje que interpreta Jorge Ortiz de Pinedo en la serie Una familia de diez.

Pedro Ortiz de Pinedo, productor de la serie, prevé que sea ¿Tú crees? la producción que eventualmente quede en lugar de la que su padre protagonizó desde hace 20 años.

Pedro Ortiz de Pinedo. Foto: César Olivares/ EL UNIVERSAL

Por el momento, explica el creativo, ¿Tú crees? prepara su quinta temporada y Una familia de diez convivirán en la programación de Las Estrellas, pero el productor reconoce que el objetivo es que la primera tome poco a poco el relevo.

“Van a estar simultáneas (Una familia de diez y ¿Tú crees?) Preparamos series independientes. Simplemente hay personajes que de repente vienen de allá para acá como invitados en esta última temporada”, explicó Pedro Ortiz de Pinedo en entrevista con EL UNIVERSAL.

La transición, sin embargo, será gradual. El productor señala que Una familia de diez todavía tendrá presencia, pero eventualmente llegará el momento de cerrar su ciclo para dar paso a la nueva producción.

Las ventajas de una nueva producción

¿Tú crees?, abre las puertas a nuevos personajes. Una de las bondades que ha encontrado Ortiz de Pinedo en esta historia es también el escenario en el que se desarrolla toda la acción: el supermercado DelSol Woorworth.

[Publicidad]

Al tratarse de un espacio laboral, la producción tiene la posibilidad de incorporar personajes que aparecen durante algunos capítulos, se ausentan y posteriormente regresan a la historia con nuevas aventuras.

“Hay actores que están un par de capítulos, salen con una justificación divertida y regresan al final. Eso es lo que da una oportunidad por ser un almacén para que vayan y vengan nuevos personajes”, explica.

Así la serie puede ampliar su elenco de manera temporal como lo hizo con la participación de Michelle Orozco, sin alterar permanentemente la dinámica de la historia y siempre con caras y situaciones nuevas.

[Publicidad]

¿Tú crees? estrenará su quinta temporada el próximo domingo 13 por Las Estrellas, y nuevamente Daniela Luján y Ricardo Margaleff son los protagonistas.

La nueva temporada también contará con el regreso de Carlos Speitzer y la incorporación de Jimena Cornejo, actriz de Mentiras: el musical, quien interpretó a Lupita, la secretaria en la obra.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.