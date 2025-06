Una idea absurda se convierte en el inicio de una transformación, un capricho millonario se convierte en una búsqueda personal, y una película cómica se transforma en una lección de vida adornada con canciones, silencios incómodos y varios paisajes lejanos.

Así es La Balada de la Isla, una película británica de comedia con alma melancólica, escrita por Tom Basden y Tim Key, que habla sobre segundas oportunidades, sobre lo que se pierde al crecer y lo que podemos recuperar cuando nos reencontramos con aquello que realmente amamos.

La historia es la de Charles Heath, un excéntrico millonario y viudo interpretado por Tim Key, quien organiza un concierto privado con su banda favorita: el desaparecido dúo folk McGwyer Mortimer.

Su sueño es escuchar su música una vez más, y reunir a los dos integrantes que hace años tomaron caminos separados: Herb McGwyer (Tom Basden) y Nell Mortimer (Carey Mulligan). Charles pone toda su energía —y dinero— para convencerlos de llegar a la remota isla Wallis, frente a las costas de Gales.

Herb, un músico frustrado que alguna vez fue parte de una banda prometedora, hoy sobrevive componiendo jingles; lidia con la desconexión entre quién fue y quién es.

“Esto me impactó. Me hizo reflexionar sobre cuánta esperanza y energía teníamos en el principio de nuestras carreras, y lo doloroso que fue no revisitar esos momentos hasta años después. No hay arrepentimientos, sólo se trata de disfrutar el viaje y enfocarte en el presente”, dice Tim Key en entrevista.

Volver a lo que importa

Herb —quien ahora graba pop sin éxito con el nombre artístico de McGwyer— arrastra el resentimiento de haber dejado su esencia por ambiciones comerciales.

Nell, alejada de la música, ahora vende chutney casero en mercados de Portland.

Ambos deben enfrentarse a lo que fueron, a lo que perdieron, y a lo que aún les duele reconocer.

“Me encanta esta idea de que Charles es los pensamientos intrusivos de Herb, creo que es una muy buena forma de decirlo. Conforme Herb comienza a hacer las paces con las preguntas a las que le está dando vueltas, con sus pensamientos, se va acercando más a Charles”, explica el guionista y comediante inglés.

El reparto también incluye a Sian Clifford como Amanda, una comerciante local que se convierte en el punto de anclaje de Herb en la isla, y Akemnji Ndifornyen como Michael, el esposo de Nell.

Juntos forman un retrato coral de personas rotas que, al encontrarse, se ayudan a reconstruirse.

“Lo que es hermoso de trabajar con Tom, Sean y Carey es que todos entienden cuál es su rol y respetan el de los demás”, dice Key.

La Balada de la Isla como título funciona como una canción vieja que alguien vuelve a tocar para entender por qué la escribió.

La cinta ha sido muy bien recibida tanto por la crítica como por el público.

Se encuentra en Apple TV y en Prime Video.