Hollywood.— El cineasta de 86 años Francis Ford Coppola recibió el Life Achievment Award por parte del American Film Institute, en una noche de tributo en el foro del Dolby Theatre, donde se honró una carrera que cubre el guion de "Patton" (1970) y películas como La conversación (1974), "Apocalpsis ahora" (1979), "Bram Stocker: Drácula" (1992) y la legendaria trilogía de "El Padrino" (1972-1990).

A la celebración acudieron los cineastas Steven Spielberg, George Lucas, Spike Lee y Ron Howard; los actores Al Pacino, Robert de Niro, Dustin Hoffman, Harrison Ford, Morgan Freeman, Diana Lane, Ralph Macchio, C. Thomas Howell y Adam Driver.

Roman, hijo de Francis y la nieta Gia, ambos cineastas, también estuvieron presentes, mientras que su hija Sofia, ganadora del Oscar por Perdidos en Tokio, apareció en una pantalla en una entrevista grabada en que le preguntó sobre su historia como artista comprometido con el cine, su paso del teatro a la pantalla grande, sus fracasos de taquilla y sus conquistas con filmes que definieron la cultura de EU.

En un momento climático Spielberg pronunció:

“Lo que sé de ti porque te conozco desde 1967 es que eres una persona sin miedo. Con una mano eres un guerrero que defiende a los artistas independientes, siempre representas sus causas.

“El Padrino para mí es el más grande filme de Estados Unidos. Cuando los que estamos aquí éramos niños fue a nuestros padres a quienes queríamos hacer sentir orgullosos, luego a nuestros amigos y colegas, pero tú eres más allá que un colega, has inspirado a generaciones de contadores de historias que quieren hacerte sentir orgulloso y yo siempre he querido hacerte sentir orgulloso de mi trabajo”.

Hubo espacio para que Robert de Niro y Dustin Hoffman dieran las gracias a Coppola.

Con la presencia de Howell y Macchio, se destacó la intención de Coppola de descubrir talentos como en su cinta The outsiders (1983) en que ellos al lado de Tom Cruise, Rob Lowe, Emilio Estevez, Mat Dillon, Patrick Swayze y Lane fueron una generación que pronto tomaron a Hollywood.

En pantalla apareció Walter Murch, editor y sonidista, que habló del estilo de Francis.

“Cuando tenía 22 años, Francis me apodaba ‘el niño de 80 años’”, recordó George Lucas sonriendo, “nunca alcancé el nivel más alto de Francis. Eres nuestro héroe. Gracias por forjar una generación de cineastas que aman al cine”.

Tras recibir de las manos de Lucas y Spielberg el reconocimiento número 50 del AFI a una vida y carrera en el cine, Coppola expresó ante colegas y público que lo ovacionaron de pie:

“Siento que he regresado al vecindario en el que crecí. Verlos y saludarlos con su cariño es un poema de amor. Todos ustedes me están saludando de bienvenida porque yo soy y no seré nada más que uno de ustedes. ¡Muchas gracias!”

El tributo al director Francis Ford Coppola podrá verse en televisión próximamente en las cadenas TNT y TCM.

