El Louvre enfrenta presiones por seguridad y estructura; Cultura francesa pide calma y reparaciones escalonadas

El Diccionario de Cambridge elige "parasocial" como la palabra del año 2025

Con obras de Rivera, Tamayo y Goeritz, la Galería de Arte Mexicano cierra festejos por sus 90 años

“Hemos visto que el populismo ha ganado terreno”: David Rieff

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

Renovarse o morir. Y el espectáculo “” lo tiene muy presente por lo que este será el último año en que se presente la historia como tal ha sido conocido en años recientes.

La obra, que inicia gira por la República Mexicana el 1 de diciembre y que estará en la Ciudad de México en el Teatro Rafael Solana a partir del día 12 de diciembre, tendrá actualizaciones necesarias de acuerdo a los nuevos tiempos.

Eso dice su productor Rodrigo Renovales, quien ya está trabajando en la nueva versión. Por lo pronto para este año habrá entre sus agregados más pantallas y un pequeño cambio en la obra.

Foto: La fábrica de Santa.
Actualmente la obra sigue Santa y sus duendes enfrentando la desaparición de la nieva en el Polo Norte, descubriendo que ha sido una banda llamada “Mugrosos”, la que ha ensuciado todo a su paso, provocando el desastre.

“Cada equis años hay que ir haciendo nueva historia, este es el último con la versión actual y, el próximo ya habrá otra para mantener a los niños contentos con lo que vean”, comenta Renovales.

La Fábrica de Santa” inició funciones hace 26 años, a lo largo de los cuales han existido tres versiones y que se han ido presentando a veces de manera indistinta para ofrecer algo nuevo al público.

La puesta en escena se renueva año tras año. Foto: La fábrica de Santa.
Pero en todos lo casos, apunta Renovales, el momento más confortante es cuando tanto niños como adultos levantan la mano para prometer que se portarán bien durante todo el año.

“Hay por ahí una persona que decía que la vio cuando era niño, luego llevó a su hijo y ahora ya tiene nieto, es decir, ya es una tercera generación quien ha visto la obra”, apunta el entrevistado.

” cuenta con 14 actores en escena y un gran equipo detrás de ella, superando las 30 personas las que la hacen posible.

El Rafael Solana, con capacidad cercana a los 300 espectadores, será la última parada de la temporada que ahora incluirá presentaciones en entidades como Pachuca, Puebla, Querétaro y Guerrero. En la Ciudad de México habrá cuatro funciones diarias, del día 12 al 23 de diciembre.

