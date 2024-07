Tras polémica, Maluma reaparece en redes y niega pleito con aficionados argentinos:"no crean todo lo que ven"

Después de varios días de críticas, Maluma reapareció en las redes sociales y rompió el silencio sobre el supuesto pleito que mantuvo con varios aficionados argentinos durante el partido final de la Copa América.

Este pasado fin de semana, las selecciones de Colombia y Argentina se midieron en la cancha del Hard Rock Stadium, en Miami, para convertirse en el campeón indiscutible del torneo; y como buen aficionado al futbol, el llamado "Pretty Boy" no perdió la oportunidad de vivir este encuentro y alentar, desde uno de los palcos del recinto, a su equipo.

Sin embargo, el reggaetonero terminó convirtiéndose en tendencia por un video que se filtró en las redes sociales y en el que podía discutiendo a gritos con parte de la porra del equipo rival, desatando así las críticas de los usuarios y la furia del pueblo argentino.





Este fue el video que se filtró en las redes sociales. / Foto: Captura de pantalla

Ahora, el intérprete de "Felices los 4" decidió hablar sobre lo sucedido y, dirigiéndose a los actuales campeones de América, negó terminantemente que lo mostrado en las grabaciones sea real: "Vi por ahí unos rumores que dicen que yo estaba alegando, que yo estaba peleando con el pueblo argentino. Mi gente, eso es mierda, no crean todo lo que ven en las redes sociales”, dijo.

Según el reggaetonero, su actitud fue sacada completamente de contexto, pues lo que en realidad pasó es que estaba gritándole pero a los "paisas" para que el ánimo no decayera y siguieran alentado a su selección:

"Yo no me estaba peleando con absolutamente nadie, yo me paré ahí, incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil, y bueno ahí saben como se pone uno con la pasión del fútbol", agregó.

Por último, se dijo orgulloso del papel que jugaron los seleccionados mexicanos y felicitó a los albicelestes por el triunfo.

El cantante se encuentra en medio de una gira por varios países de Europa, pero, mientras esto sucede, sus fans de Argentina le han pedido que ya no vuelva a aquel país.









