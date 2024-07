Maluma recibe fuertes críticas tras viralizarse video en el que se pelea con aficionados argentinos

Para muchos usuarios de las redes sociales, Maluma dejó de ser "El Pretty boy" y se convirtió en "El malhumorado boy", esto luego de que se filtrara un video en el que se le puede ver peleando con algunos aficionados argentinos.

El reggaetonero acudió, este pasado domingo, a la final de la Copa América que se celebró en el Hard Rock Stadium de Miami y en el que se enfrentaron las selecciones de Argentina y Colombia. A pesar del apoyo de los aficionados y la constante lucha de la escuadra colombiana, el juego terminó con la victoria de los liderados por Messi, dejando a los "paisas" con el corazón roto.

Pero, lo que trascendió en las redes sociales fue la reacción que tuvo el cantante tras la derrota de su equipo; y es que en las redes sociales ya circula una grabación en la que se puede ver al intérprete de "Felices los 4", furioso y gritándole a algunos argentinos que se encontraban en el estadio.





El cantante estuvo presente en la final de la Copa América. Foto: Instagram.





Aunque se desconoce cómo o por qué inició el pleito, la reacción del colombiano se hizo acreedora a fuertes críticas y burlas de los usuarios, quienes no sólo reprobaron su comportamiento y le aconsejaron no volver a tierras argentinas.

"Maluma no debiste gritar así al grupo de argentinos", "¿Que pasó Maluma? ¿O debería llamarte Malhumor?", "Que malhumorado que se vio ayer en la cancha", "No vengas más a dar recitales a Argentina y menos te pongas nuestra camiseta", "Tranquilízate que te va hacer mal", "Qué horrible espectáculo diste", "Te hiciste odiar cuando te querían acá en Argentina, no vuelvas por estos lados", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta el momento, Juan Luis (nombre real del cantante) no ha respondido a sus detractores y tampoco se ha expresado respecto al lamentable episodio que se ha hecho viral en el Internet.





El cantante Maluma enloqueció y se puso a pelear con el público de Argentina tras la derrota de Colombia en la copa América 2024. ¿Qué opinan de esta actitud infantil de Maluma? pic.twitter.com/Snyir3k6u7 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) July 15, 2024





