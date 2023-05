Tras la insistencia en redes, Lucía Méndez está reconsiderando ir al concierto de Madonna

Luego del desaire que Lucía Méndez le hizo a Madonna en un concierto al que asistió hace unos años, provocando la molestia de "la Reina del pop", a la actriz mexicana no le quedaron ganas de volver a verla presentarse en vivo, pues contar esta anécdota públicamente le generó un sinfín de criticas y burlas de parte de las redes sociales, las cuales no creyeron en la versión de "la Diva de México" contó, pero ahora que aseguró que no iría a su concierto en nuestro país, las peticiones de que se aparezca y la vuelva a provocar no cesan.

A lo largo de su carrera, Lucía Méndez se ha granjeado el título de "la Diva de México", debido a que -sin importar que los años pasen- sigue siendo una de las actrices mexicanas más despampanantes. Así lo demostró este fin de semana, cuando acudió a la celebración de cumpleaños de su gran amigo Fabián Lavalle, en un exclusivo restaurante, donde vistió un atuendo de una sopa pieza que destacó la gran condición física con la que cuenta a los 68 años.

En este evento, algunos medios de comunicación -como fue el caso de las cámaras de Berenice Ortiz-, tuvieron acceso para conversar con algunas y algunos de los invitados del conductor de televisión, tal y como ocurrió con la Méndez que lucía muy divertida, conviviendo con Fabián, pues hasta se sentó a lado suyo y reveló que no sólo lo ve como un amigo, sino como un hermano de vida.

"Yo lo amo, lo quiero mucho, es mi amigo, lo adoro, es mi hermano", consideró. Además, destacó que, si bien, han tenido varios roces en el pasado, nunca pasa mucho tiempo para que uno de los dos se busque para arreglar el malentendido.

Y mientras la actriz lucía de muy buen humor, accedió a responder a la pregunta de si habría reconsiderado ir a uno de los conciertos que Madonna ofrecerá en México el próximo enero. Inmediatamente de escuchar este cuestionamiento, Méndez cambió la expresión de su rostro, debido a que es un tema por el cual la han molestado mucho en redes después de que asegurara que no la iría a ver, sin embargo, así reaccionó:

"Ay, qué bárbaros. Yo dije: ´-No voy a ir a ver a Madonna´, y bueno, ´poom´, viral todo", recordó. Sin embargo, la actriz sugirió que podría considerar ir a uno de los recitales, luego de tantas peticiones que ha recibido en redes sociales de que vuelva a uno de sus shows, como lo hizo hace varios años.

"Mira, es tanto lo que me han insistido que vaya a ver a Madonna que no sé, no sé qué voy a hacer", dijo mientras guiñaba un ojo al reportero que la entrevistaba.

Cabe recordar que toda la polémica que reúne el nombre de Madonna y Lucía Méndez tiene que ver con una anécdota que la actriz rememoró hace unos años, en la que contó que, en una ocasión, acudió a uno de los conciertos de "la Reina del Pop", en un recinto que tenía la capacidad de recibir a más de 10 mil asistentes, y ella estaba entre la segunda y tercera fila, justo en el medio, a modo que podía ver a la artista frente a frente.

Y aunque la actriz estaba disfrutando del recital tranquilamente, fue la propia Madonna quien turbó su paz, debido a que al percatarse de que toda la audiencia se encontraba de pie, a excepción de Lucía, que se mantuvo en su asiento todo el concierto, la cantante rompió en cólera y le pidió -frente a todo el público y deteniendo la canción que interpretaba- que se pusiera de pie, debido a que era un evento que posteriormente sería lanzado en video.

Pero para Méndez fue una petición inconcebible, no sólo por el tono en que la cantante se dirigió hacia ella, sino por el hecho de que si permaneció sentada era porque sufría una lesión de rodilla que le causaba molestias a la hora de ponerse de pie. Sin embargo, esa no fue excusa suficiente para "la chica material", por lo que -según la actriz- casi le ordenó que se levantara y al volverse a negar la maldijo en inglés.

Fue entonces cuando Lucía la hizo ver su suerte, a través de la famosa frase -ya viralizada- con la que le contestó: "I wanna call my lawyer" (Voy a llamar a mi abogado).

Fue así que la actriz hizo un supuesto de cómo reaccionaría, en caso de que Madonna, volviera a ser descortés con ella, asegurando que estaría preparada para defenderse. "(Diría: -I won´t stand up, I bought muy tickets and if you still bother me, i wanna calla my lawyer" (No me pondré de pie, compré mis boletos y si sigues molestándome, voy a llamar a mi abogado), dijo para después soltar una carcajada.

