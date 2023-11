Tras interactuar con sus fans, Luis Miguel abandonó la Arena CDMX en helicóptero

Luis Miguel ya ofreció su primer concierto en la Ciudad de México, tras cinco años desde su último recital en la capital, cumpliendo con las expectativas de la más de 20 mil personas que se dieron cita en la Arena de la Ciudad de México, pues si bien durante la presentación, "el Sol de México" no interactuó con el público ni emitió palabra alguna, cuando estaba por abandonar el recinto, se despidió de sus fans con una gran sonrisa antes de abordar el helicóptero que lo llevó de vuelta a su hotel.

El cantante de 53 años sorprendió por la puntualidad con la que salió al escenario, tan sólo unos cuantos minutos después de las 21:00 horas; con un sol proyectado en las pantallas que iluminaba su silueta, Luis Miguel tomó su micrófono e interpretó "Será que no me amas", uno de sus mayores éxitos, el cual fue sucedido por otras de las canciones que forman parte de su repertorio invariablemente, como fue el caso de "Amor, amor, amor", "Suave" y "Culpable o no".

La euforia de sus seguidores, que llenaron la Arena de la CDMX, recinto con una capacidad de 22 mil 300 personas, estuvo presente de principio a fin, sin embargo, hubo quienes se quedaron con ganas de más música, pues luego de la hora y 40 minutos que duró el concierto, no perdieron la esperanza de que Luismi hiciera caso a su petición cuando se escuchó al unísono la frase "Otra, otra", lo que no tampoco les sorprendió, debido a que el cantante es muy hermético a la hora de estar arriba de un escenario.

Lo que sí causó sorpresa fue la cortesía con la que se dirigió a un grupo de fanáticas y fanáticos que esperaban fuera de las instalaciones de la Arena, con la esperanza de captar a "Mickey", quien fue captado por los celulares de muchos de los presentes, mientras se dirigía al helipuerto del recinto acompañado de cuatro agentes de seguridad, del que salió abordo de un helicóptero, no sin antes despedirse de sus seguidores que coreaban su nombre, mientras él agitaba una de sus manos como sinónimo de saludo.

📽 Cortesía 🇲🇽 20 Nov 2023.#LuisMiguel#LuisMiguelTour2023 #LuisMiguelEnCDMX#LuisMiguelEnMexico pic.twitter.com/kPmoDneBvu — LuisMiguelRadioTu&Yo (@RadioTuYYoLM) November 21, 2023

Algunos de los comentarios de sus fans que se pueden leer en redes, acompañados de fotografías y videos del recital, son más positivos que negativos, ya que aunque la mayoría de sus fans se fueron satisfechos del concierto, no faltó quien destacó que su capacidad vocal no estaba al 100 por ciento y, por supuesto, también hubo aquellos que siguen asegurando que no se trató de Luis Miguel quien subió al escenario, sino de un supuesto clon, del cual se ha rumoreado desde los primeros conciertos que ofreció hace tres meses en Buenos Aires, Argentina.

Esto opinan sus fans de su primer concierto en CDMX

"Estuvo espectacular, tan hermoso, tan precioso. ¡El mejor siempre!."

"Está bien que ahora sea más humilde, humano y cariñoso porque voz ya no tiene".

"¡Qué maravilla verlo así! Se ve feliz, renovado, rehaciendo su vida, entregándose en una gira enorme, con sold out en todos lados, con su gente, con Kiki Cibrián incondicional. Larga vida al rey".

"¡Qué barbaridad de concierto!".

"La forma en la que la gente corea a Luis Miguel es irreal, jamás en la vida había escuchado a la multitud enloquecer tanto por una persona, simplemente épico".

"Estoy consciente que no me darás tu misma voz que hace cinco o 10 años..., pero me diste los mejores 35 años de mi vida con tu voz e interpretación, para mi eres y serás el mejor siempre".

