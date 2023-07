Tras fallecimiento de Talina Fernández, Paula Levy busca roomie y lugar a dónde mudarse

A poco más de una semana que Talina Fernández, abuelita de Paula Levy, perdiera la vida, la joven está en búsqueda de rentar un departamento, por lo que en sus redes sociales solicitó informes acerca de una persona que también esté buscando a dónde mudarse, pues quiere dividir el costo de la renta con una o un "roomie", anuncio que encendió las alertas entre sus seguidores que se preguntan si la joven no puede hospedarse en al casa de la "Dama del buen decir", ahora que la conductora trascendió pues, aunque llegaron a tener sus diferencias, era bien sabido que Fernández tenía abierta las puertas de su casa para su nieta.

El fallecimiento de Talina Fernández, a los 78 años, causó gran consternación debido a que, por más de 50 años, se convirtió en uno de los rostros de la comunicación más importante de nuestro país, cubriendo información tan relevante como el asesinato de Luis Donaldo Colosio y los desastres que dejó a su paso el sismo de 1985, sin embargo, las y los más afectados por su partida fueron, sin duda alguna, sus familiares, quienes despidieron a la presentadora de TV con una misa de cuerpo presente en el domicilio en el que Talina residía.

Una de las más afectadas fue Paula Levy, nieta de Fernández, de hecho, ella fue la única de los tres hijos de Mariana Levy que pudo despedirse de la conductora antes de que falleciera, en las instalaciones del Hospital Español, mismo en el que un 2 de agosto de 1994 llegara a este mundo, según contó la propia conductora en una charla con Yordi Rosado en febrero pasado.

Mariana Levy falleció en 2205, cuando María y Paula tenían 11 y tres años, respectivamente. Foto: Instagram

Cuando la joven fue captada abandonando las instalaciones del hospital dijo a la prensa que sabía que ahora su abuela se encontraba en un mejor lugar, donde estaría abrazando a su mamá: "Es una pérdida muy grande", dijo, así como estimó que era afortunada de poder haberse despedido de ella. "Mi hermano (José Emilio) venía de Cuernavaca y no pudo llegar a tiempo, y mi hermana (María), de Valle de Bravo", precisó.

Lee también: Nominación de Emilio en "La casa de los famosos" provoca el llanto de su papá Juan Osorio

Además, destacó que, de su abuelita, se quedaba las enseñanzas y todas las historias y anécdotas que le contó a lo largo de los años: "Era una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer muy trabajadora; una luchadora nata y muy culta, me quedó con todo lo que me enseñó y todo lo que me contó".

Y aunque en esa ocasión contó que, en este momento, está más unida a su hermana y hermano, como nunca antes, el día de ayer compartió una historia en la que expresaba que estaba en búsqueda de una o un compañero de departamento, el cual buscaba de forma urgente, por lo que solicitaba a sus seguidores que le informasen de saber de alguien que estuviera en su misma situación.

Esta publicación no pasó desapercibida, ya que, en el pasado, la joven llegó a declarar que no tenía donde vivir, luego de salirse de la casa de doña Talina, quien por un tiempo le ofreció "techo y comida", como ella misma reconoció, pero los desacuerdos entre las dos hicieron que la joven buscara seguir su camino por otro rumbo.

De hecho, se sabe que Fernández estaba entristecida de que Paula se dejara influenciar por el novio que tenía por esa época, el cual, desconocemos si sigue en una relación con la joven, sin embargo, en ese momento, la conductora contó a Yordi Rosado que un día, por la madrugada, su nieta y su pareja llegaron a su casa, haciendo escándalo y hasta dejaron la puerta que da a la calle abierta, por lo que le llamó la atención; también confió que ella no consentía que el novio de su nieta duermiera con ella en su habitación.

Lee también: Ricky Martin y Jwan Yosef anuncian su divorcio tras seis años de matrimonio

Por ese motivo, sus seguidores han mostrado preocupación que, ahora que su abuelita trascendió, la joven ya no pueda optar en regresar a vivir al domicilio de la conductora y se vea obligada de buscar otras alternativas de seguir su vida de forma independiente.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc