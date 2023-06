Tras el furor en Tik Tok, los actores de la telenovela infantil ‘Carrusel’ sacan sus trapitos al sol

Los videos de Carrusel se han convertido en tendencia en TikTok. Basta con abrir la aplicación para que aparezcan videos con anécdotas de Cirilo, Jaime Palillo, Valeria, Laurita, la maestra Ximena o María Joaquina, contados por los actores y actrices que los personificaron.

Hay toda una generación de los años '80 que disfrutó de esta serie infantil de Televisa que se emitió en toda Latinoamérica. En Argentina, por ejemplo, llegó a ser más popular que la recordada Jacinta Pichimahuida, la serie original. Es por eso que los personajes dejaron una gran huella en la cultura popular.

En este caso, la que habló fue Hilda Chávez, quien daba vida a Laurita, una niña ultra romántica, contó una anécdota nada amorosa, pues de niña se fue a los golpes con otra actriz.

La mujer, que actualmente es maestra, hizo alusión a un video que publicó Christel Klitbo, quien personificó a Valeria. En ese video, la joven contó que con Hilda eran mejores amigas, pero Chávez fue más allá y contó lo que era capaz de hacer por su amiga. “Voy a contar algo que Christel quizá no recuerde, porque ya vieron que está en blanco”, comenzó a narrar.

“Éramos tan amigas que un día, una de las niñas, no voy a decir quién, le dio un jalón de cabello y que se lo arranca. Y así como me veían de romántica, pero Christel era mi súper amiga que me le voy encima a los golpes, y ya me detuvieron”, dijo. “Eso no es nada romántico, ya lo sé”, bromeó la mujer.

"Laurita" completó la historia narrando un final nada esperado. “Entonces, nuestro director nos puso unos guantes de box. Nos dijo: ‘¿Se quieren pelear? Lo van a hacer así”, recordó. “Nos dimos con todo y todo el mundo estaba ‘Laurita, Laurita”, refirió.

Ahora, en su rol como docente, Hilda Chávez pidió erradicar la violencia con un texto que escribió en el video: “No a la violencia, ya pasó. Fue un arranque de niña”.

La confesión de "Valeria" sobre "María Joaquina"

En este tren de confesiones, una de las que llamó más la atención, o no tanto, fue la de Chris Klitbo, quien personificaba a Valeria en la telenovela infantil. En su video, la mujer comentó que no recuerda mucho de la serie.

“Me encantaría tener alguna anécdota para contarles de Carrusel, pero la verdad es que no me acuerdo de casi nada. No me acuerdo de alguna anécdota en particular. Me acuerdo que éramos muchos niños y que siempre que salía un juguete o algo, todos lo llevábamos”, empezó a relatar.

"Me ‘buleaban’ un montón porque era la más pequeña o una de las más pequeñas del elenco, y que Ludvika era igualita en la vida real y en la novela. Mi mejor amiga en toda la novela fue la que hacía de Laurita, Hilda Chávez”, dijo la joven que continúa trabajando como actriz, con algo menos de popularidad que en otras épocas.