Tori Spelling suele sorprender con sus confesiones y nuevamente lo acaba de hacer. Esta semana, en su podcast "MisSpelling", la exprotagonista de "Beverly Hills 90210" contó que "odia el agua" y que no bebe ningún líquido servido por otra persona porque tiene pánico a que la envenenen.

"No bebo agua. Y cuando digo que no bebo agua, es que no consumo ni una gota", indicó la actriz de 51 años. Y agregó. "¡Nadie sabe cómo sigo viva! Soy como un cactus. Solo riéguenme de vez en cuando y de alguna manera sobrevivo. Pero le tengo aversión".

Además, indicó que suele pensar que sus bebidas pueden estar envenenadas y que por este miedo prefiere las en lata. De hecho, reveló que recientemente su exmarido, Dean McDermott, le dio un vaso de Ginger ale y pensó que le había puesto "algo".

"Soy la hija de Aaron Spelling, hola", explicó, haciendo referencia a su difunto padre, quien produjo programas televisivos exitosos como "Dinastía", "Los ángeles de Charlie", "Beverly Hills 90210" y "Melrose Place", a quien la actriz definió como "el creador de la narrativa dramática".

Tori contó luego que su exesposo le respondió:

"Eres la madre de mis hijos. ¿Por qué querría envenenarte?". Y ella le contestó: "No es personal. Pienso esto sobre todo el mundo". Según explicó después, durante su niñez, su madre Candy le daba medicamentos mezclados con jarabe de Coca Cola.

"Yo le decía: '¿Qué pusiste aquí? ¿Qué me estás dando?' Y ella siempre decía lo mismo: '¿Qué, crees que estoy tratando de envenenarte?'". "Esto se remonta a mi infancia", continuó Spelling.

"Este miedo loco e irracional a que otras personas me den líquidos... No bebo agua. No digo que tengo miedo al agua, simplemente me gusta decir que odio el agua. Le tengo alergia".

La actriz, que es madre de Liam, de 17 años; Stella, de 16; Hattie, de 13; Finn Dave, de 12; y Beau Dean, de 8, relató además que se obligó a beber agua cuando estaba embarazada. "Lo hice porque tenía que hidratar a la guagua que crecía dentro de mí. Pero en mi mente, pensaba: 'Estoy bebiendo por ella, no por mí'", sostuvo.

"Puedo beberme una copa de vino en dos segundos, no hay problema. Pero tomo unos sorbos de agua y trago con cuidado, y de repente siento que tengo ganas de vomitar", indicó.

La intérprete reveló que dado que no le gusta este líquido, suele beber Ginger ale y Dr. Pepper light.

"Son mi pasión", manifestó y luego contó que la bebida que va a tomar la elige dependiendo de su estado de ánimo.

"Si me ves, sabes por lo que estoy pasando, porque si tomo una Dr. Pepper Light, entonces estoy prosperando. Como si todo marchara bien y yo estuviera arrasando", relató, según recogió Page Six.

"Si tengo un Ginger ale en la mano… las cosas están estresantes", continuó. Sin embargo, indicó que ha estado "tratando" de beber agua de coco, cuyo sabor, "le gusta".

