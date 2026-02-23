Más Información

Shinzaburo Takeda, leyenda viva del arte, celebra 91 años

Shinzaburo Takeda, leyenda viva del arte, celebra 91 años

Escala el miedo en la vida diaria

Escala el miedo en la vida diaria

A un siglo de su nacimiento, rinden homenaje en Bellas Artes a Miguel León-Portilla

A un siglo de su nacimiento, rinden homenaje en Bellas Artes a Miguel León-Portilla

Cancelan eventos culturales en Jalisco tras operativo federal que desató la violencia en el estado

Cancelan eventos culturales en Jalisco tras operativo federal que desató la violencia en el estado

La "farsa" de los Therians y el despido de Marx Arriaga, en los memes de la semana

La "farsa" de los Therians y el despido de Marx Arriaga, en los memes de la semana

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

interpretará al expresidente Abraham Lincoln en la adaptación cinematográfica del libro "Lincoln in the Bardo".

La película estará basada en la novela homónima de George Saunders y, además de actuar, el protagonista de "Forrest Gump" será productor junto a su sello Playtone, según informó este lunes el medio especializado Variety.

Esta es la primera vez que Hanks, quien en la vida real es descendiente de Lincoln, interpretará al decimosexto presidente de E.U.

Lee también

Saunders adaptará su novela de 2017 junto al director Duke Johnson ('Anomalisa') quien dirigirá y producirá el proyecto.

"Lincoln in the Bardo" se filmará en Londres y se centra en la relación de Lincoln con su hijo de 11 años, recientemente fallecido.

La película combinará animación stop motion con acción real para explorar "temas de amor, empatía y capacidad humana ante un dolor inimaginable" a través de un conjunto de personajes, "vivos y muertos, históricos e inventados", de acuerdo con la revista especializada.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés. Foto: AP

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas. Foto: (Netflix via AP)

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen. Foto: Carlos Mejía / El Universal / Tomada de TikTok

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto: “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen

Kim Kardashian. Foto: EFE

Kim Kardashian se lleva todas las miradas al posar en lencería nude de Skims

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar. Foto: EFE / Giorgio Viera / AFP

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar

[Publicidad]