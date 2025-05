Cannes, Francia.- Tom Cruise apareció por sorpresa en la Riviera francesa en la charla del director Christopher McQuerry programada por el festival galo. McQuerry ha sido su cómplice en todas las “Misiones imposibles”, pues con él ha hecho las escenas más arriesgadas de su carrera.

Horas después, enfundando en un smoking, la estrella brilló junto a todo el elenco de "Misión: Imposible – Sentencia final" en la alfombra roja del Teatro Lumière y no dudó en repartir sonrisas, autógrafos y darse el tiempo para hacerse fotos con los fans que esperaron durante horas su llegada a la gala.

Una orquesta sorpresa tocó en vivo el famoso Tema de "Misión Imposible" compuesto originalmente por Lalo Schifrin. Dentro de la sala, un público emocionado esperaba la llegada de Cruise para darle la gran ovación de la noche y descubrir qué pasará con el futuro de la saga que en la charla previa, ni el director ni la estrella quisieron desvelar, “sólo les puedo decir que la disfruten”, aseguró Tom.

Tom Cruise en el Festival de Cannes 2025. Foto de Lewis Joly/Invision/AP.

Lo que sí adelantó su director es cómo una de las escenas más arriesgas del filme los hizo temer por la vida de Cruise y confesó que ha habido muchas ocasiones en las que el realizador se ha arrepentido de ponerlo en situaciones tan extremas.

“Numerosas veces me preguntan si Tom a menudo me sugiere algo que yo no quiera hacer a lo que siempre respondo que no. Y también si me arrepiento de haberle sugerido muchas cosas a lo que mi respuesta es sí”, explicó.

Si algo tiene claro McQuarry es que sin Cruise sería imposible rodar este tipo de escenas porque no tendría los recursos para hacerlas.

Además, requerirían más trabajo pues tendría que conseguir ocultar que los trucos los está haciendo el doble con lo cual, tener a una estrella como Tom es algo, “único e invaluable. No hay nadie como él”, aseguró.

Cruise, por su parte, reconoció su fascinación por el riesgo y lo desconocido. Y cómo, el motor de su vida es conquistar lo imposible, “prefiero arrepentirme de hacer algo que sale mal y aprender de ello que quedarme sentado pensado cómo sería”, finalizó entre aplausos acalorados en un encuentro que dejó claro la gran complicidad que hay entre ambos creadores.

