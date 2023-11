¿Qué ver?: Todos los episodios navideños de "Friends" para recordar a Chandler Bing

El pasado fin de semana la industria del entretenimiento recibió una difícil noticia: el actor y escritor Matthew Perry, recordado como el divertido Chandler Bing en "Friends", había fallecido a la edad de 54 años, el 28 de octubre.

Matthew interpretó a uno de los personajes más queridos de la serie que marcó a una generación y se transmitió durante 10 años, de 1994 a 2004.

Ahora que ya han pasado las celebraciones de Halloween y Día de muertos y se acerca otra de las festividades más esperadas, Navidad, tomamos ese pretexto para maratonear los episodios navideños de "Friends", que pueden verse por la plataforma HBO Max.

“The one with Phoebe’s dad” (temporada 2, episodio 9)

De qué va: Es la primera celebración navideña de los seis amigos protagonistas (Chandler, Mónica, Phoebe, Joey, Rachel y Ross) donde vemos, como dice el título, a Phoebe (Lisa Kudrow) intentando encontrar a su padre, y a Joey (Matt LeBlanc) y Chandler (Perry) comprando los regalos más inusuales para sus amigos en una gasolinera.

“The one where Rachel quits” (temporada 3, episodio 10)

De qué va: Un paso importante en la vida de Rachel (Jennifer Aniston) sucede en este episodio, cuando decide renunciar a su trabajo como mesera en Central Perk, luego de que Joey (Matt LeBlanc) y Chandler le recuerdan que ella quería dedicarse a la moda. A la par, Joey y Chandler intentan convencer a Phoebe de que no es tan cruel tener árbol de navidad, aunque después de las fiestas vayan a la basura; además Ross debe vender galletas luego de hacer qué una niña se lastime.

“The one with the girl from Poughkeepsie” (temporada 4, episodio 10)

De qué va: Ross intenta tener una relación con una mujer que vive en Poughkeepsie, una ciudad de Nueva York a dos horas y media de distancia de él. Mientras tanto, Rachel se lamenta por pasar la temporada sin una pareja y como buen amigo, Chandler le arregla una cita con alguien del trabajo, lo cual no resulta muy bien. El episodio concluye con la icónica canción navideña de Phoebe.

“The one with the inappropriate sister” (temporada 5, episodio 10)

De qué va: Chandler, Joey y Ross se enfrentan a los problemas de vivir todos juntos en un departamento pero a la par trabajan juntos para que Joey aprenda un nuevo papel como actor. Mientras tanto, Chandler y Mónica, quienes ya comenzaron su relación, luchan por mantenerla en secreto y Phoebe toma un trabajo afuera de una plaza esparciendo la alegría de la Navidad.

“The One with the Routine” (temporada 6, episodio 10)

De qué va: El capítulo comienza con todos los amigos decorando el árbol navideño; Janine, de quien está enamorado Joey, invita a los amigos al especial navideño "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" donde Ross y Mónica mostrarán sus mejores pasos. Mientras tanto, Phoebe, Chandler y Rachel buscan los regalos de navidad que Mónica escondió para ellos.

“The one with the Holiday Armadillo” (temporada 7, episodio 10)

De qué va: Uno de los mejores episodios de la serie. En él Ross tiene a su hijo Ben para pasar más festividades, por lo que decide enseñarle sobre la fiesta judía de Janucá (que se celebra durante ocho días, este año entre el 7 y 15 de diciembre) disfrazándose de armadillo. Pero sus esfuerzos se ven estropeados cuando Chandler aparece vestido de Santa Claus, impresionando a Ben.

“The one with the Ross's step forward” (temporada 8, episodio 11)

De qué va: Ross y su novia Mona (Bonnie Somerville) atraviesan una situación complicada cuando ella decide enviar tarjetas de Navidad con una foto de ambos, aspecto que para Ross es muy pronto para su relación. Por otro lado, Chandler y Mónica sufren por tener que lidiar con la actitud del jefe de él.

“The one with Christmas in Tulsa” (temporada 9, episodio 10)

De qué va: Un episodio triste para Chandler, pues debe pasar las fiestas navideñas alejado de sus amigos y su esposa Mónica, ahora que está trabajando en Tulsa. Luego de que una compañera coquetea con él, decide renunciar para volver con sus amigos y familia y pasar la fiesta con ellos. En este episodio vemos varios flashback que nos recuerdan la gran relación de Mónica y Chandler.