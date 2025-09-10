Para el conductor Carlos Guerrero, mejor conocido como “Warrior”, cuidar su imagen y reputación es tan importante como desempeñar un buen papel en la televisión en trabajos como el reality “Survivor México”. Por este motivo fue invitado por el periodista Jorge Garralda para convertirse en vocero de la segunda edición de la Carrera Juguetón 2025.

“Nosotros somos como un estandarte para la gente, tenemos una tarea muy importante qué hacer todos los días intentando poner el ejemplo a las personas, con cosas como alentarlas a que se acerquen al deporte, para que encuentren en él una forma de sentirse plenos, de aprovechar las bondades de la vida, de ver que tenemos condiciones para poder correr y disfrutar”, expresó Carlos Guerrero.

El evento deportivo se llevará a cabo el próximo lunes 17 de noviembre sobre el Paseo de la Reforma. Su fin será recaudar fondos para la compra de juguetes, los cuales serán entregados el 6 de enero de 2026 a niños y niñas de comunidades de escasos recursos en México.

El conductor de “Survivor México” se comprometió a correr al menos 3 kilómetros en compañía de su hijo José Pablo, de dos años. Aunque aún no sabe si lo hará cargándolo, en carriola o caminando despacio, aseguró que será una experiencia que dejará una marca importante en su primogénito.

“Lo que más quiero es que él sea feliz, por eso trato siempre de enseñarle a ser bondadoso, a compartir, a que sea una buena persona, eso es lo que busco inculcarle todos los días, que se haga respetar, que respete a los demás y que disfrute de la vida”, finalizó Guerrero.

¿De qué se trata la Carrera Juguetón 2025?

El titular del programa “A quien corresponda”, Jorge Garralda, se mostró entusiasmado al anunciar esta segunda Carrera Juguetón, que se suma a la donación en especie que la gente hace desde hace más de tres décadas en diciembre, a las puertas de TV Azteca.

Con 31 años de realizar el Juguetón, Garralda dijo sentirse orgulloso de que esta labor ya trascendió generaciones. Muchos niños y niñas que en su momento recibieron un juguete, hoy son ellos quienes donan junto a sus hijos. Por eso, aseguró, redoblarán esfuerzos con esta carrera.

A pesar de lidiar con la recuperación de una cirugía de columna, que se realizó hace tres meses para corregir una escoliosis, Garralda sigue al pendiente de los preparativos de la Carrera Juguetón, en la cual se esperan más de 5 mil personas. Además de la satisfacción de ayudar, se entregarán ocho medallas en forma de letras que forman la palabra “Juguetón” y que son coleccionables.

¿Cómo inscribirte a la carrera?

Las inscripciones para la Carrera Juguetón comenzaron hoy, a través de la página AsDeporte.com y en tiendas Innovasport. Los paquetes para el evento, que incluyen playera, número y chip, se entregarán el 16 de noviembre en las instalaciones de Azteca Ajusco.