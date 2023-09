Tiaré Scanda visibiliza la labor de madres solteras

Guanajuato.— A través de su personaje dentro de la serie Pinches momias la actriz Tiaré Scanda considera que se puede reflexionar sobre la difícil labor que implica ser una madre soltera.

En la historia ambientada en la ciudad de Guanajuato, Tiaré interpreta a Lorena, quien es madre de los adolescentes Místico (Rogelio Cruz) y Oly (Berenice Jonguitud), a quienes ha criado sin la presencia de una figura paterna.

“Es esta mamá como tantas madres mexicanas que todo el tiempo están tratando de cubrir el hueco del papá que abandonó a la familia y que nunca acaban de obtener el reconocimiento de los hijos porque ellos tienen idealizado al papá”, detalla Tiaré.

“El hecho de que las mujeres seamos superpoderosas, porque sí lo somos, no quiere decir que eso esté bien, realmente en muchos casos tenemos que asumir las responsabilidades porque uno no asumió su parte, pero no porque sea más divertido o más fácil”.

Aunque es una participación breve, la actriz mexicana señala que se trata de un tipo de personaje que está presente en las narrativas nacionales, porque es la realidad que viven muchas madres solteras, sin embargo, considera que es necesario ir más allá y no sólo plasmar a las mujeres como heroínas que pueden sacar una familia adelante, sino también señalar lo que hace falta por hacer en pro de las mujeres trabajadoras.

“(Aplaudo) cualquier proyecto que ponga un poco el foco, en alguna de sus tramas, en la responsabilidad que deben asumir los hombres, ya no ponerlo nada más desde el lado del heroísmo de las mujeres que lo hacemos, que eso ya viene sucediendo desde hace muchos años.

“Hay que ponerlo en por qué nos vemos obligadas a hacer eso, qué falta, qué políticas faltan para facilitar la crianza de los hijos para mujeres trabajadoras, cómo vamos a educar a los hombres para que asuman sus responsabilidades, etcétera”, comenta la actriz.

La historia de ocho episodios, que ya puede verse por la plataforma ViX, se desarrolla durante la celebración del Festival Cervantino, luego de que cuatro amigos: Místico (Daniel Abrego), Chinche (Rogelio Cruz), Simba (Xiunel González) y Oly (Berenice Jonguitud), al estar en busca de un tesoro oculto en la ciudad, despiertan a las momias de Guanajuato a través de un ritual. Para su mala fortuna las momias no son buenas y empiezan a atacar a habitantes de Guanajuato y turistas.

“Me encanta cuando alguien ofrece al público una comedia que de verdad lo es, el humor es muy bueno. Este género además se ha explorado muy poco, que es la comedia pero con elementos de terror, y que además hay toda una tradición de nuestras películas de luchadores”.

La historia, creada por Santiago Limón y José Miguel Núñez, tiene en su elenco actores como Rafael Inclán, Luis Fernando Peña y Diana Bovio.