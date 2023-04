The Killers vibra con riffs

En el oriente de la ciudad, el público rockero también tuvo su propio espacio en el Palacio de los Deportes, en donde vibraron con la voz de Brandon Flowers y los riffs de la banda estadounidense The Killers.

Con una estructura en forma de infinito, los rockeros salieron al escenario a las 21:00 horas. Al tiempo que las guitarras y la voz del líder de la banda invadieron el recinto, el confeti voló por lo alto del recinto, mientras todos brincaban por sus ídolos.

“¡Qué onda, chilangos! Si están buscando rock and roll, están en el lugar correcto”, gritó el vocalista en español para arrancar la noche que tuvo un repertorio enérgico, con canciones como “Smile”, “Shot at the nigth” y “Somebody told me”.

Los lásers y flashes de los celulares de todo el público en la interpretación de “Be still” enmarcaron un momento emotivo entre los asistentes.

“Denme sus luces”, pidió Flowers, después de presentar a sus compañeros: Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr, quienes se llevaron el aplauso de toda la fanaticada.

Con “Dustland” todos encendieron sus luces, momento en el que el brinco hizo cimbrar al Palacio. Algunas parejas disfrutaron abrazadas, mientras otras coreaban la letra.

En un momento, la banda hizo un silencio mientras Flowers se tocó el pecho a la altura del corazón en un gesto de agradecimiento, y el público, al notarlo, se volcó en gritos y aplausos.

Continuaron el goce con “Caution”, que puso a varios a saltar. “Esta noche es para siempre”, mencionó Flowers.

La banda cerró con “The man” y “Human”, con la que se despidió de su público antes de despedirse oficialmente de la ciudad de México. Fue una noche en la que el clima estuvo de lado de la gente y en la que la banda de garage punk, White Reaper, abrió el espectáculo.

18,500 FANS llegaron al Palacio de los Deportes para ver al grupo de Las Vegas.