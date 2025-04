La etapa de vacaciones es también la de los grandes estrenos de Hollywood en cines, por ejemplo, en el descanso de Semana Santa llegará a las salas Una película de Minecraft y El amateur: operación venganza, pero también una producción de temática religiosa que no teme competir con tales títulos, The Chosen: la última cena.

“Sabemos que tenemos una familia en Latinoamérica que no sólo quiere verla en cine, también invitan a más personas, a sus iglesias a sus amigos, creo que eso es el lado fuerte de The Chosen, el contenido habla por sí solo”, dijo Julie Molina, directora regional para las Américas de The Chosen.

Pero para Molina y la producción de esta serie, lo importante no es cuánto generarán en taquilla, sino cómo impactará esta historia en las personas que la vean.

“Con The Chosen queremos romper con el prejuicio de que la gente ya no va al cine, porque además es un contenido que se difruta en comunidad, sentir esas emociones que la serie provoca, ya que lo mismo van a llorar que reír, es muy emocionante, queremos brindarles la oportunidad de vivir esta historia de manera grandiosa”.

Julie explicó que el 10 de abril comprobarán si a la gente le interesa realmente ver la serie en el cine, ya que se podrán ver los dos primeros capítulos de la quinta temporada.

“Con la temporada pasada vimos que casi 800 mil personas asistieron al estreno en más de 700 cines en Latinoamérica, entonces sabemos que hay este apetito de verla en la pantalla grande, por eso quisimos hacerlo de nuevo”, comentó además Julie Molina.

La ejecutiva señaló que el hecho de que se estrene a unos días de Semana Santa es porque esta última temporada abarcará todo el pasaje relacionado con la Pasión de Cristo, el momento más importante del Nuevo Testamento.

“Vamos a ver qué es lo que pasa con Jesús, cuáles son los eventos que lo llevan a la crucifixión y a la resurrección; esta parte de la historia encaja perfectamente en el tiempo de Semana Santa”.

Por eso, esta vez The Chosen: La última cena, fue filmada por 5&2 Studios en un formato totalmente cinematográfico, es decir, ya no se pensó en su transmisión por tv, sino en verla en pantalla grande”.

Para terminar con los Evangelios aún faltan dos entregas más, según explicó Molina, en la sexta se enfocarán sólo a recrear la crucifixión y en la séptima será la resurrección el tema a contar; estas serán estrenadas entre 2026 y 2027.

“Apenas empezaremos la preproducción de esa sexta temporada, será una filmación muy grande y pesada, porque vamos a traer ese evento histórico que impactó a todo el mundo, por eso queremos tomarnos el tiempo apropiado”.