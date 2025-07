“The Big Bang Theory” no ha dicho su última palabra. La popular comedia prepara un spin-off protagonizado por Stuart (Kevin Sussman), el tímido y entrañable dueño de la tienda de cómics que solía ser punto de reunión para Sheldon, Penny, Howard, Leonard y Raj.

En la próxima serie de HBO, llamada "Stuart Fails to Save the Universe", Stuart Bloom se convertirá en un improbable héroe con la misión de restaurar la realidad. No lo hará solo, pues contará con la ayuda de su novia Denise (Laura Lapkus), el geólogo Bert (Brian Posehn) y el físico cuántico Barry Kripke (John Ross Bowie).

¿De qué va "Stuart Fails to Save the Universe?

En la trama, Bloom rompe accidentalmente un artefacto construido por Sheldon y Leonard, lo que desata un cataclismo que desgarra las cuerdas que sostienen el tiempo y el espacio. En su travesía, aparecerán versiones alternativas de personajes icónicos de "The Big Bang Theory", lo que significa que habrá giros inesperados.

Lee también: Este es el particular error en “The Big Bang Theory” del que se arrepiente su escritor

Chuck Lorre, productor de las tres series ambientadas en el universo de The Big Bang Theory, detalló a Variety: “Quería hacer algo radical que me sacara de mi zona de confort. Algo que los personajes originales hubieran amado, odiado y debatido con pasión”.

La serie ya había sido anunciada como proyecto en desarrollo desde abril de 2023 y ahora cuenta con la aprobación de HBO Max.

El equipo creativo también lo integran Zak Penn, guionista conocido por su trabajo en el universo Marvel, y Bill Prady, cocreador de "The Big Bang Theory".

Lee también: "No hay ira": Kaley Cuoco, exprotagonista de "The Big Bang Theory", anuncia su divorcio

¿Cuáles son los tres proyectos anteriores de la franquicia?

Tras el final de "The Big Bang Theory" en 2019, se lanzó "Young Sheldon", que concluyó en 2024 tras siete temporadas. Posteriormente, llegó "Georgie & Mandy’s First Marriage", centrada en el hermano de Sheldon y su pareja, estrenada en octubre de 2024.