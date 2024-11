Hoy se cumplen 20 días desde que Ernestina Sodi fue hospitalizada, luego de atravesar dos infartos, situación que ha mantenido a toda su familia al tanto de salud. Una de ellas es Thalía que viajó desde Miami, ciudad en la que reside actualmente, para regresar a México y estar cerca de su hermana, que ha contado con el apoyo de todas y todos sus fans, que hasta han acudido al hospital a donar sangre, motivo por el que la cantante les agradeció con palabras conmovedoras.

La cantante de "Amor a la mexicana" presentó su colección de zapatos, en colaboración de una famosa distribuidora de calzado, por la que estuvo presente en una serie de eventos y, en uno de ellos, pudo retratarse y convivir por un rato con algunas y algunos de sus más fervientes seguidores.

Fue en ese momento que Thalía no dejó pasar desapercibida la gratitud que siente por sus admiradores que, desde que estuvieron al tanto del estado de salud de "Titi", crearon una red de oraciones, en búsqueda de la recuperación de su hermana mayor.

"Gracia a todas y a todos los que han puesto una oración, a todos los que nos han puesto en su mente, a todos los que nos han mandado un rayito de luz, tanto a mi hermana, preciosa, mi güerita, como a mí", expresó.

La intérprete demostró que, gran parte de sus seguidores conocen y han tratado a Ernestina, pues como pudimos ver hace unas semanas, la familia se involucra de forma personal, cuando Mariana, su sobrina, y su hermana Gabriela recibieron a algunas de sus fans, que donarían sangre, en las afueras del hospital.

"Nos conocemos y nos apoyamos y lo que han hecho en estos días, para con nosotros, ha sido algo hermoso y se los quiero agradecer".

Agradeció todas las muestras de apoyo que ha recibido a través de sus redes sociales, destacando que ella no es la única que lleva felicidad a la vida de sus fans, sino que ellos también la llena de sensaciones positivas.

"Esa fortaleza que me mandan en sus mensajitos, a mí me ilusiona mucho, es como una gasolina que a mí, la verdad, me estimula a hacer más cosas, me impulsan muchísimo; ustedes piensan que yo soy la que los arreglo y los impulso, pero ustedes también a mí y esa es una realidad".

Hasta el momento, la familia Sodi no ha hecho ninguna actualización del estado de Sodi, para quien se solicitó todo tipo de sangre la semana pasada.

