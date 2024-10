La familia Sodi atraviesa un momento crítico debido a la salud de Ernestina Sodi, quien fue ingresada en terapia intensiva tras sufrir dos infartos el pasado 18 de octubre. Durante un encuentro con los medios de comunicación, Chantal Andere informó que mantiene una comunicación constante con su amiga Thalía, quien se muestra muy preocupada por el bienestar de su hermana. “Le escribí un mensaje a Thalía que va a quedar entre ella y yo,” confesó la actriz, sin revelar detalles del estado de salud de Ernestina, que también requirió una cirugía de emergencia.

La noticia del ingreso hospitalario de Ernestina movilizó a sus seres familiares, incluyendo a Thalía y su sobrina Camila Sodi, quienes han utilizado las redes sociales para solicitar donantes de sangre.

La actriz de 52 años no ha podido donar sangre debido a problemas con su salud, pues va recuperándose de una gripe y no cumplía con los requisitos como donadora: “Estoy en contacto con ella. Puedo donar sangre; hay requisitos que de repente no siempre estás en la condición física para hacerlo. Yo tuve una gripa hace unos seis días, entonces hay como cosas muy precisas que no permiten hacerlo”, continúo diciendo.

Chantal y Thalía, quienes trabajaron juntas en la exitosa telenovela "Marimar" de 1994, han mantenido su amistad a pesar de la distancia. Andere se mostró preocupada por la cantante y actriz, subrayando su generosidad y la cercanía que tuvieron en el pasado. “Siempre estuvo muy presente en mi vida cuando éramos muy unidas antes de que ella se fuera a vivir fuera de México,” señaló la también actriz.

Jacqueline Chantal Fernández Andere, quien está próxima a estrenar la obra de teatro “La Tiendita de los Horrores”, obra de Broadway de 1986 protagonizada originalmente por Rock Moranis. La trama gira en torno a Seymour, un joven que, al descubrir una planta carnívora, encuentra la fórmula del éxito, pero no sin un alto precio: la planta exige sangre humana. A medida que su ambición crece, se enfrenta a una encrucijada entre su amor por Audrey, lo que lo lleva a cuestionar hasta dónde está dispuesto a llegar por el éxito.

Andere interpretará a Audrey, una mujer que se encuentra atrapada en una relación abusiva con un dentista sádico, mientras que Seymour Krelborn, un joven huérfano y florista, es su eterno enamorado.

rad