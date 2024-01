Thalía cuenta que fue diagnosticada con rara enfermedad, todo le sabe a sal y metal: "Estoy traumada"

Thalía acaba de hacer una actualización de su salud, en un video que compartió con todas y todos sus fans, en el que informa que fue diagnosticada con disgeusia, una enfermedad que le produce en la boca un sabor constante a sal y metal. La cantante de "Amor a la mexicana" habló de la molestia, pero sobre todo, la preocupación que le provoca padecerla, debido a que indicó que podría sufrir sus efectos por meses o hasta años.

A través de su cuenta de TikTok, la cantante mexicana informó que padece una nueva enfermedad; se trata de disgeusia, uno de los tres trastorno que una persona puede presentar por medio del gusto.

"Estoy traumada, me acaban de confirmar que tengo disgeusia, ¿qué?", dijo frente a la cámara.

Explicó, además, que se trata de una enfermedad que distorsiona los sabores en la boca, lo que la hace experimentar un constante sabor a sal y a metal.

"Es una alteración del gusto con un sabor constante a sal, a metal, 24/7 y no puedo dejar de sentirlo", indicó.

La cantante compartió que los síntomas comenzaron a finales del 2023, sin embargo, había preferido esperar un poco antes de contarle a sus seguidores lo que atravesaba, pues tenía la esperanza de que, con el paso de los días, el mal sabor de boca se quitaría pero continuó, por lo que acudió a revisión médica para conocer que era lo que estaba pasándole.

"No les había dicho nada porque pensé que se iba a terminar, pero no, sigue igual, ¿qué hago?", preguntó a sus fans con una entonación desesperada.

La intérprete de "No me enseñaste" expresó que, en el último mes, ha aliviado sus síntomas con algunos remedios caseros que disipan la sensación, hasta cierto grado, pues reconoció que durante todo este tiempo no ha dejado de experimentar un sabor salado y metálico en la boca.

"De las pocas cosas que me ayudan es tomar agua con limón, es tomar cosas como con vinagre, es comer cosas con mucha sal", ahondó.

También destacó que, en el único momento en que deja de experimentar ese mal sabor de boca, es precisamente cuando ingiere un alimento, pues su disgeusia no altera el sabor real de la comida.

"Es raro porque el olfato está perfecto, o sea... puedo oler todo, cuando como, todo me sabe, pero después de que dejo de comer, tengo este sabor constante en la boca, 24/7", dijo.

Su desesperación fue evidente cuando contó lo que su parte médico le había explicado, señalándole que la disgeusia puede durar meses o hasta años.

"No, no, no, no, no... así yo no juego", precisó.

Finalmente, la famosa pidió a sus seguidores, que padecen el mismo trastorno, que le compartieran la forma en que sobrellevan las molestias, pues se encuentra muy interesada en conocer más acerca de la forma en que la enfermedad actúa.

Cabe destacar que Thalía también padece la enfermedad de Lyme, desde 2006, cuando la picó una garrapata, padecimiento que le produjo muchas secuelas, a tal grado que llegó a pensar que moriría por sus efectos.

