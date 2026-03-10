Para su nuevo disco, que saldrá este año, Tessa Ia aprovechó todo lo que estaba a su alcance, como los maullidos de su gato, para darle forma.

La actriz de Después de Lucía y De brutas, nada regresará al ámbito musical con un material llamado Jardines, producido por ella misma.

“Todo nace del aislamiento, de estar en casa y ver qué podía hacer con los elementos que tenía ahí. Entonces muchos de los elementos que trae son cosas que suceden en mi casa: por ejemplo, mi gato maullando, las campanas de la iglesia que suena a dos cuadras, detalles así”, dice.

“Literalmente no hubo un estudio de grabación; todo se hizo en mi casa o en casa del amigo con el que mezclé. Fue como esta energía de jugar, colaborar y divertirse. Después de todo eso nos dimos cuenta de que había un hilo conductor entre canción y canción, que es como un universo mío”, abunda.

La hija menor de la actriz Nailea Norvind compone y escribe desde que tenía 13 años, teniendo hasta ahora un único álbum, Correspondencia, editado en 2016.

Tessa, de 30 años, indica que Jardines, su nuevo material, habla de lo que la gente tiene en sus adentros.

“Si te metes en tu interior puedes encontrar un espacio vasto, lleno de todo tipo de flores, de fauna, de elementos; pero que, por su misma naturaleza de jardín, debe ser delimitado y aislado del resto del mundo. Solo así pueden crecer esas cosas, en esas condiciones particulares”.

Durante la creación, recuerda, sirvió mucho que ella vive en un piso alto e imaginaba que era una torre.

“Me veía como una Rapunzel, jugando a mis soniditos”, apunta, de buen humor.

La decisión de ser productora de su propio material es algo que siempre ha buscado para sentirse libre y cómoda.

“De pronto hay muchas cosas de la industria, sea cual sea, que se vuelven pesadas o viciosas, o te obligan a que las cosas deban ser de cierta manera. Un poco lo que yo hice fue salirme de eso: mi exploración va por otro lado”, apunta Tessa.

Del set al estudio

Tessa Ia ha construido una carrera entre la actuación y la música.

Alcanzó reconocimiento internacional con Después de Lucía (2012), ganadora de Un Certain Regard en Cannes y por la que obtuvo la Diosa de Plata a Revelación Femenina.

Desde entonces ha participado en proyectos como Camino a Marte, Narcos: México y Desenfrenadas, mientras mantiene en paralelo su faceta musical.

Actualmente, como actriz, a Tessa se le puede ver en la serie Nadie nos vio partir, disponible en Netflix.

En dicha historia, basada en la novela de Tamara Tronner, interpreta a una madre de familia que busca reunirse con sus hijos, secuestrados por su esposo (Emiliano Zurita).

“Es una historia fuerte de alguien en particular, pero en realidad es algo que sucede muchísimo. Había mínimo dos actores trabajando en la serie que se acercaban a decir que a ellos les había pasado lo mismo en sus hogares”, recuerda.