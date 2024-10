Nueva York.— Entre las opciones en la cartelera de este fin de semana están Joaquin Phoenix como el Joker, una película sobre Donald Trump, una historia del origen de Saturday night live, incluso Pharrell Williams como Lego. Al final, todas fueron acribilladas por un payaso blandiendo un hacha.

Terrifier 3, un sangriento slasher de bajo presupuesto del pequeño distribuidor Cineverse, superó la taquilla del fin de semana al recaudar 18.3 millones de dólares, según estimados de ayer.

El filme, una secuela de Terrifier 2 de 2022 (que vendió 15 millones de dólares en entradas a nivel mundial), trae de regreso al asesino Art the Clown (David Howard Thornton) y lo deja suelto, disfrazado de Santa, en una fiesta de Navidad.

Que Terrifier 3 superara de forma notable las expectativas y se brincara tanto a los estudios grandes como a los aspirantes de premios, quizá sólo fue posible gracias al desastre de Joker: Folie à Deux. Después de que la secuela de Joker de Todd Phillips, protagonizada por Phoenix y Lady Gaga, se estrenara muy abajo el fin de semana pasado (y con una calificación “D” en CinemaScore del público), el estreno de Warner Bross. cayó un impactante 81% en su segundo fin de semana, recaudando sólo 7.1 millones de dólares.

Para una película de superhéroes, una caída así tiene pocos precedentes. Frustraciones como The Marvels, The Flash y Shazam Fury of the Gods, lograron un mejor segundo fin de semana.

Un rechazo tan masivo del público y críticos es particularmente inusual para la secuela del Joker, que tuvo un éxito enorme en 2019.

Esa película, también dirigida por Phillips y protagonizada por Phoenix, recaudó más de mil millones de dólares a nivel mundial y tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares.