Telenovela "Pienso en ti" llega a su emocionante desenlace; Jessica Díaz comparte los desafíos de sus inicios en la actuación

Hubo temporadas en que Jessica Díaz, co protagonista de la telenovela “Pienso en tí”, sólo comía diario latas de atún. No tenía para más. Comprar algo aparte era impensable.

Procedente de Sinaloa, desde los 14 años supo que quería ser actriz cuando participó en una obra escolar y, al final, vio cómo se entregó el público a lo escenificado en el escenario.

Para complacer a sus papás, que veían como algo peligroso el mundo del entretenimiento, estudió ciencias de la comunicación, pero porque era lo más cercano a estar frente a una cámara y un micrófono.

“Yo seguía con la idea de ser actriz y cuando me quedo en el CEA (de Televisa) cambia mi vida, mis papás pese al miedo confiaron en mí y me apoyaron; era la hija más pequeña y la primera en salir de la ciudad”, recuerda Jessica.

“La gente luego me dice: es que estás en un lugar privilegiado. Pero no es que yo haya nacido con privilegios, yo lo construí, los trabajé duro. Si la ves ruda, no ves ingresos, era de ‘otro día más de latas’. En lugar de canalizar esos días mi energía para hacer otra cosa, como aprender a hacer pasteles u otra cosa, decía no, mejor más latas, pero seguir con mi idea de actriz”, recuerda.

En los últimos meses ha estado en horario estelar del Canal de las Estrellas con “Pienso en ti”, en donde le hace la vida imposible al personaje interpretado por Dulce María, interviniendo también el factor amor en la persona encarnada por David Zepeda.

Esta noche se transmite el último episodio, en que se sabrá el destino de todos los personajes.

“Cuando uno tiene su último día de llamado en el set, sientes que ya terminaste, pero no es así, porque los capítulos siguen al aire. Hoy, que termina, ahora si cumple su ciclo, ya nadie más va a saber del personaje y se siente nostalgia”, comenta.

“Como tú no hay dos”, “Amar a muerte” y “La rosa de Guadalupe” es parte de una filmografía que comenzó hace una década.

“Tirar la toalla siempre es una opción, pero nunca lo vi cercana. Ahora hay propuestas, hay una de teatro que me interesa. Hay que seguir trabajando para tener latas de atún”, bromea.

