Muere Jane Goodall, la mejor amiga de los chimpancés

De la casa al museo: Taller Nacional celebra una década

Exhortan a destinar 1% del presupuesto a la Cultura

Claude Stresser-Péan, puente cultural entre Francia y México

Canibalismo de mexicas y mayas, entre el rito y el mito

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

Taylor Swift regresa a los cines con La fiesta de lanzamiento de una showgirl, un evento especial que mezclará videoclips, imágenes detrás de cámaras y comentarios en torno a su duodécimo álbum, The life of a showgirl.

De acuerdo con Variety, las preventas para disfrutar de la producción de 89 minutos apuntan a un debut de entre 35 y 40 millones de dólares, una cifra sorprendente para un estreno que apenas se anunció hace unas semanas.

Como con su anterior filme-concierto, The Eras Tour, en 2023, la cantante invita a los fans a bailar en las salas: “Es recomendable”.

La cinta de Swift se suma a una racha inesperada de éxitos que han revitalizado la taquilla en meses considerados flojos. Producciones como el anime Demon slayer: Infinity castle, la secuela The conjuring: Last rites y hasta la edición karaoke de K-Pop Demon Hunters han sorprendido con recaudaciones millonarias. Lo mismo ocurrió en el verano con títulos medianos como Weapons, Materialists o Final destination: Bloodlines, que superaron pronósticos pesimistas.

El 2025, de hecho, ha desafiado la lógica de Hollywood: mientras varias franquicias consolidadas han tropezado, apuestas originales y adaptaciones inesperadas (como Sinners o A Minecraft movie) han conectado con el público.

“No es fatiga del cine, es fatiga de las películas mediocres”, opina Peter Safran, copresidente de DC Studios.

