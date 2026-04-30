El azul y el blanco se han convertido en protagonistas esta semana en torno a Taylor Swift, quien desató teorías entre sus seguidores tras compartir un conteo regresivo en redes sociales que apunta a un posible nuevo proyecto.

La tarde de este jueves 30 de abril, la cantante publicó brevemente una imagen de nubes sobre un cielo, con una estética que algunos asociaron con "Toy Story", acompañada de una cuenta regresiva de 48 horas. La publicación fue retirada poco después y, en su lugar, volvió a aparecer la portada de su álbum The Life of a Showgirl.

No es la primera vez que Swift recurre a este tipo de dinámicas con sus fans. En ocasiones anteriores, ha utilizado cuentas regresivas para anunciar lanzamientos especiales, como ediciones limitadas en vinilo.

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En redes sociales, algunos usuarios han vinculado la imagen con la próxima película animada de la franquicia, número cinco, cuyo estreno está previsto para el 19 de junio, e incluso han circulado videos que simulan escenas acompañadas por supuesta música nueva de la artista. Hasta ahora, la cantante no ha confirmado ninguna de estas teorías.

Azul, el color de la semana de Taylor

Las especulaciones se intensificaron luego de que, el lunes, Swift fuera fotografiada junto a su padre con un atuendo en tonos similares: azul cielo, blanco, labios rojos y un bolso amarillo, lo que llevó a los seguidores y medios a preguntarse si se trataba de otra pista o simplemente de una coincidencia en el look.

El nombre de la cantante también ha cobrado fuerza esta semana tras una entrevista con The New York Times, en la que habló sobre su proceso creativo y la interpretación de sus canciones. Swift señaló que, aunque su música parte de experiencias personales, también se inspira en personajes ficticios, fábulas y narrativas imaginadas.

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“Con el álbum Folklore… no fue una respuesta a la exposición pública, sino un deseo de desafiarme a mí misma como escritora”, explicó.