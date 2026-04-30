Durante tres años, la actriz Luz Ramos, conocida por proyectos como "Fugitivas" y "El amor no tiene receta", buscó convertirse en madre. Hoy, la intérprete celebra una nueva etapa en su vida tras dar la bienvenida a su hija, María Sofía.

A través de su cuenta de Instagram, Ramos compartió el emotivo momento con una serie de fotografías tomadas desde el hospital. En ellas se le observa recostada en la cama mientras su esposo, Osvaldo Vargas, besa su vientre. También incluyó imágenes del proceso previo al nacimiento, con el equipo médico atendiéndola, y finalmente algunas del rostro de la recién nacida.

Foto: Instagram oficial.

Una de las postales más emotivas muestra a la pareja mirando a la cámara con lágrimas de emoción, mientras la bebé aparece al fondo.

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“Quisiera poder describir en palabras lo que sentí cuando escuché su llanto, pero ni yo misma sé cómo plasmar ese sentimiento: la explosión de amor, paz, gratitud, dicha, rendición, esperanza…”, escribió la también actriz de "Imperio de mentiras."

Foto: Instagram oficial.

Ramos reveló que el pasado 25 de abril, fecha del nacimiento de Sofía, se sintió profundamente conmovida: “No podía ni hablar, sentía el corazón estallando. Volví a nacer, todo tenía sentido y era por ella. Gracias, corazón, por nunca rendirte, por luchar, buscar y creer. Gracias a Dios por este milagro”.

La actriz también dedicó unas palabras a su esposo, a quien reconoció por su apoyo durante el proceso: “tú te quedaste y me hiciste sentir que seguirías a mi lado… me enseñaste que me amabas con o sin hijos”.

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Asimismo, destacó el papel fundamental de su familia, a quienes señaló como un pilar para no rendirse.

En noviembre de 2025, Ramos anunció que estaba esperando a su primer bebé tras someterse a un tratamiento de fertilidad. En ese momento, compartió un video en el que documentó parte del camino y habló de lo difícil que fue entender los tiempos. Más adelante, también publicó imágenes de su baby shower.

Celebra su primer Día del Niño

La pequeña María Sofía fue festejada este 30 de abril en su primer Día del Niño. En la misma red social, la actriz dedicó un post a la menor en el que confesó que volver a ver el video de su nacimiento la emociona hasta las lágrimas:

“Mi amor, ya quiero contarte de este momento y hacerte sentir todo lo que tú nos hiciste y haces sentir a tu papá y a mí”, escribió.

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