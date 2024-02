Luz Ramos se disculpa públicamente con la familia de la mujer que fue asesinada por su hermano

La actriz Luz Ramos, conocida por su participación en proyectos como “¿Quién mató a Sara?”, “El amor no tiene receta” y “Secretos de vecindad”, reveló recientemente que su hermano fue sentenciado a 20 años de prisión por el asesinato de su pareja en 2018.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven atacó a su pareja en vía pública después de que ella intentara terminar la relación. Tras el violento incidente, el hombre fue encarcelado y posteriormente diagnosticado con esquizofrenia.

Lee también: ¡Más Temerarios en Ciudad de México! Anuncian fecha adicional: Boletos, lugar y todos los detalles

Durante una entrevista con “Hoy”, Ramos, visiblemente afectada, ofreció disculpas públicas a la familia de la víctima y expresó su deseo de que se haga justicia. "Nuestra fe está en Dios. No pretendemos ocultar la verdad ni actuar con ignorancia, pero también esperamos que se haga justicia. Deseo que la familia de la víctima encuentre paz y consuelo", manifestó la actriz.

Luz mencionó que su hermano se encuentra en una prisión donde también hay internos con problemas de salud mental y que reciben tratamiento médico. Afirmó que no volverá a hablar del tema en público, ya que prefiere que se destaque su carrera artística. “Quiero que la gente me conozca por mi trabajo y no por algo ajeno a mí”, concluyó.

Luz Ramos ha forjado una sólida trayectoria en el mundo del espectáculo, siendo oriunda de Jalisco. Asimismo, ha incursionado en el teatro, destacando su participación en obras como “El test”, donde comparte escenario con reconocidas figuras como Isabela Camil y Carlos Barreto.

Lee también: Daniel Bisogno está intubado y lleva 5 días en terapia intensiva