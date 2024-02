Hermano de Luz Ramos fue sentenciado a 20 años de prisión por el homicidio de su novia

En 2018 la tragedia sacudió a la familia de la actriz Luz Ramos, cuando su hermano, Miguel Ramos, fue detenido por el asesinato de quien fuera su pareja sentimental.

Según reportes de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, el hombre atacó, en plena vía pública a su novia, luego de que esta intentó terminar la relación, y aunque pudo huir, posteriormente fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades capitalinas.

Desde entonces, Miguel Ramos, que además padece de esquizofrenia, se encontraba recluido y a la espera de su sentencia, ya que su proceso se retrasó debido a la pandemia por Coronavirus; sin embargo; en una entrevista reciente que la actriz concedió a la revista TVNotas, reveló que hace ya cuatro meses el juicio llegó a su fin.

Lee también Actriz que interpretó a Jenni Rivera sufrió aparatoso accidente

Ramos explicó que el juez encargado del caso optó por darle la pena máxima a su hermano y aunque está situación ha lastimado profundamente a su familia, se encuentran tranquilos sabiendo que se hizo justicia: “Le dieron la sentencia máxima: más de 20 años de prisión. Todo lo ponemos en manos de Dios porque soy consciente de lo que pasó y de lo que hizo. Que tenga sentencia nos da mucha paz, aunque también duele”, dijo a la publicación.

Desde que se dio a conocer la noticia, la actriz aceptó la culpabilidad de Miguel, lo único que pedía es que se tomará en cuenta su condición mental y en lugar de ser llevado a un reclusorio, le permitieran pagar su condena en un centro psiquiátrico, algo que sí sucedió.

Ahora, la preocupación de Luz es que su hermano pueda atentar contra su vida: “No sabes cuántos se suicidan ahí adentro. Nosotros (la familia) hacemos lo que está en nuestras manos. Confiamos en la institución, en que él se tome su medicamento y lo dejamos al destino. Todos los días le pido a Dios por él”, agregó.

La actriz también explicó que se mantiene en contacto con Miguel y, sobre la posibilidad de que ella pueda desarrollar la misma enfermedad, aseguró que hace lo que está en sus manos para mantenerse estable: "No me drogo. Tomo socialmente. Intento ser feliz y hago todo lo posible para que no se detone esa enfermedad”, finalizó.

Lee también La verdad de Jenni a veces peca e incomoda: Luz Ramos