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Las estrellas de Hollywood Emily Blunt y Stanley Tucci recibieron este jueves una estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, en una ceremonia en la que estuvieron rodeados de figuras de gran peso en la industria, como Matt Damon, Robert Downey Jr. o la incomparable Meryl Streep.

"Es muy difícil resumir lo significativo que es esto para mí (...) Es gracias a ustedes y los grandes amores de mi vida que han hecho de la vida un profundo privilegio y este mundo", indicó Blunt en un discurso de aceptación de la estrella, ubicada cerca del Teatro El Capitán, en pleno bulevar de Hollywood.

Junto a la actriz de éxitos cinematográficos como "Oppenheimer", Tucci agradeció "este honor" tras tantos años trabajando para la industria de Hollywood. "El hecho de que termine en la acera es apropiado. Ha sucedido antes, pero me recuperé", bromeó el artista.

Ambos recibieron su reconocimiento en el emblemático Paseo de la Fama coincidiendo con el estreno de "" ('El diablo viste de Prada'), una comedia de culto protagonizada por Anne Hathaway y Streep, inspirada en la novela homónima de Lauren Weisberger y que retrata las entrañas del mundo de la moda y su parte más hostil.

Precisamente Streep, quien interpreta a la despiadada Miranda Priestly, un personaje al que relacionan con la exdirectora de la revista "Vogue", Ana Wintour, dedicó a ambos unas palabras como una de las estrellas invitadas a la ceremonia.

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"Emily, estoy tan enamorada de ti como todos los demás", dijo, mientras que de Tucci destacó que es un hombre "astuto, divertido, mordaz, generoso, curioso y elegante".

Además de compañeros de reparto, ambos artistas son cuñados, ya que Tucci está casado con Felicity Blunt, hermana mayor de Emily.

Emily Blunt, Stanley Tucci y Meryl Streep. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP.
Emily Blunt, Stanley Tucci y Meryl Streep. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP.

Blunt obtuvo su primera nominación al Oscar en 2023 por su interpretación como Kitty Oppenheimer en la película homónima de Christopher Nolan, junto a Robert Downey Jr. y Cillian Murphy.

La actriz británica comenzó su carrera en 2002 en el Festival de Chichester como Julieta en "Romeo and Juliet".

Su vasta trayectoria incluye proyectos como "A Quiet Place", "Sherlock Gnomes", "My Sister's Sister", "The Young Victoria", por la que recibió nominaciones a los premios BAFTA y Globo de Oro; o "The Devil Wears Prada".

Tucci, por su parte, "es conocido por su versatilidad como actor, guionista, director y productor. Ha participado en más de 100 películas, innumerables programas de televisión y más de una docena de obras de teatro, tanto en Broadway como fuera de Broadway", indicó la Cámara de Comercio de Hollywood en un comunicado.

Entre sus participaciones se encuentran éxitos taquilleros como "Conclave", "Final Portrait", "Hunger Games" ("Los Juegos del Hambre") o el drama "Spotlight", entre otros.

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