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Para combatir el insomnio, Travis Bickle trabaja como taxista en las noches, lo que le permite ver de cerca la decadencia del Nueva York de los años 70. Entre violencia y sordidez, este veterano de la Guerra de Vietnam encuentra una oportunidad de redención.

La cinta es "Taxi driver", que recién cumplió 50 años de su estreno. Considerada de culto, el filme cuenta con la dirección de Martin Scorsese y en él, Robert De Niro logra una de sus actuaciones más notables.

De Niro es en el filme la representación de una paradoja: un hombre rodeado de miles de personas, pero que se siente solo y vive obsesionado con deshacerse de la "basura" que se encuentra en las calles.

Scorsese aprovechó una huelga de trabajadores de limpia para mostrar un Nueva York sucio y acentuar así el ambiente insalubre que contribuía a la paranoia del protagonista.

"Taxi driver" es un acercamiento crudo de las consecuencias del aislamiento y la soledad.

Actúan además Jodie Foster, Cybill Shepherd, Harvey Keitel y Albert Brooks, entre otros.

Dónde ver: HBO Max

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