Taiga Brava da la cara por México

Antes de crear a su alter ego Taiga Brava, el cantante Iván Lemus había buscado la oportunidad de impulsar su carrera en programas como Latin American Idol, La voz y México tiene talento, sin gran resultado, historia que cambió al entrar al mundo del drag.

“Si bien, estoy muy contenta con la carrera que había tenido fuera del drag, lo que nunca lograba sentir en los escenarios es que fuera honesta conmigo y con lo que le presentaba. Nunca pensé que ser drag me llevaría a decir: ‘ésta soy yo, esto es todo lo que amo’. Y la gente me comenzó a recibir muy bien”, dijo.

Ahora, subida en tacones y cantando como ella sabe, Taiga Brava ha logrado llegar a uno de los realities más importantes del género, Queen of the Universe, en el cual deberá convencer de su talento a divas como Michelle Visage, Mel B, Vanessa Williams y Trixie Mattel.

“El drag está cada vez más fuerte y competido, si quieren hacer esto deben prepararse. El drag en México es increíble, súper diverso, lo que nos hacía falta era dónde mostrar el talento y eso nos lo están dando las plataformas en Latinoamérica”.

El hecho de que se estén haciendo esta clase de programas, para Taiga es señal de que la percepción de la gente sobre el drag ha cambiado: ya no es un movimiento que se lleva a cabo en cierto nicho, ahora su alcance es mayor con realities como Queen of the Universe, que estrena su segunda temporada el 3 de junio a través de Paramount+.

“La gente podrá ver que las drags queen estamos en ese escenario preparándonos para poder presentarles algo de lo que se puedan sentir orgullosos”.

En esta segunda temporada, la mexicana se enfrentará a concursantes de Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Filipinas, Israel, Reino Unido y Brasil.

“La fabulosidad y el sabor latino tenía que estar en la temporada, me siento y me amo con toda mi mexicanidad”.