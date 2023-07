Sylvia Pasquel manda mensaje de motivación

Para la actriz Sylvia Pasquel la edad no es un limitante, sabe que, sin importar cuántos años tengan las personas, pueden luchar por sus sueños o metas que se pongan en la vida, y ese mensaje le gusta transmitir.

“Con el rompimiento de un matrimonio no se termina la vida, hay una manera de retomar toda las cosas que dejó a un lado, pendientes para dedicarse a un esposo, a la familia y ahora puedes realizarte, sin importar la edad que tengas. Luego sienten las personas que ya están viejas, que ya no quieren retomar su vida o que ya no pueden hacer realidad sus ilusiones”, señaló en entrevista desde Acapulco.

Este tipo de enseñanza es lo que la artista muestra en su obra de teatro No seré feliz pero tengo marido, con el que actualmente hace gira en teatros aledaños de la Ciudad de México y con el que se presentará mañana en el Teatro In Xochitl Cuicatl, en Ixtapaluca, Estado de México con dos funciones: a las 17:30 y a las 20:30 horas.

El montaje, que estuvo hace poco en el Teatro Silvia Pinal, en la CDMX ha estado ocho años en cartelera, con el que también ha dado función en Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Azcapotzalco y Tlalpan, entre otros lugares.

Para ella 2023 ha sido un año “muy surtidito”, que empezó, dijo, con calamidades pero que después se fue componiendo porque le han llovido muchos trabajos y viajes, algunos que incluso ha tenido que rechazar, y sobre todo cuenta con el amor de su mamá, Silvia Pinal.

“Mi mamá está bien, muy animosa, muy feliz, está en su casita, próximamente me la voy a traer a Acapulco. Mi propósito de todos los días es ser feliz y no estarme complicando la vida, haciéndola de cuadritos ni por nada, ni por nadie”, expresó.

Doña Sylvia está en los preparativos de la segunda temporada del reality Siempre reinas, por lo cual tuvo que desechar algunos planes de trabajo como la nueva telenovela de Rosy Ocampo Vencer la culpa, pues no coinciden sus fechas con la producción.

“A mí me encanta trabajar para un público, qué bendición que pueda llevar diversión, entretenimiento y un lindo mensaje con esta obra”.