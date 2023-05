Sylvia Pasquel habla de los conciertos de Luis Miguel: "Nunca he ido a uno ni iré"

Pese a que Sylvia Pasquel siempre evita hablar de Luis Miguel, el padre de su nieta, Michelle Salas, debido a que "el Sol de México" fue un padre ausente, en esta ocasión, la actriz no dejó pasar la oportunidad de aclarar que nunca ha ido a un concierto del cantante y, dentro de sus planes, no está ir al "Luis Miguel Tour 2023", pues así como el intérprete de "La chica del bikini azul" es un ídolo dentro de la música mexicana, en su vida personal no ha tenido el mismo éxito que obtiene en las taquillas.

"La Pasquel" fue captada por las cámaras de "Venga la alegría" cuando arribaba a un evento donde sería reconocida por su trayectoria, sin embargo, no fue acerca del galardón que recibiría por lo que se le preguntó, sino que los medios de comunicación le preguntaron directamente sobre Luis Miguel, quien en la década de los 80 tuvo a su primogénita con su hija, la cantante y actriz Stephanie Salas, sin embargo, nunca se hizo cargo de la joven, por lo que la primera actriz no tiene en un buen concepto al cantante.

Por ello, cada que le preguntan por él se muestra disgusta y desvía el tema, aunque en esta ocasión sí hizo una observación en torno del cantante que, en la semana pasada, se convirtió en tendencia, debido a la exitosa venta de boletos que logró, tras anunciar la preventa y venta de boletos para la gira que emprenderá alrededor de toda la República Mexicana, en la que ofrecerá 14 conciertos, asegurando que ella fue de las personas que no están interesadas en verlo presentarse en vivo.

"¿Oye, tienes boletos?", le preguntó una reportera, a lo que Sylvia contestó: "-No, nunca he ido a un concierto ni iré".

También se le preguntó si tenía conocimiento de si Michelle iría a uno de los conciertos de este tour, información que dijo desconocer, y cuando se le preguntó acerca de si -en el pasado- su nieta había presenciado una de las presentaciones del "Sol", dijo que aunque no lo sabía, suponía que si lo había hecho.

Otro de los temas por los que se le preguntó fue acerca de las más recientes declaraciones que hizo Aracely Arámbula que, aunque nunca mencionó del nombre de Luismi, todas y todos asumieron que cuando uso la expresión del "Rey cucaracho" para referirse a una expareja, se trata del cantante, sin embargo, Pasquel aseguró que no sabía de qué le estaban hablando y que no podía opinar de un tema que desconocía.

"No, no me metan en eso, hablemos de otras cosas (...), no sé de qué me hablan, ni sé por qué lo habrá dicho, no lo he visto ni puedo hablar de algo que no conozco", destacó.

Finalmente, habló de la futura boda de su nieta, de la que dice estarse preparando pero no dio ningún pormenor acerca de dónde o cuándo se llevará a cabo la contracción de nupcias entre Michelle y Danilo Díaz, pero de lo que sí quiso hablar fue de los deseos que tiene para la pareja, pues está muy contesta que después de tantos años de relación vayan a formalizar su relación.

"Que sea feliz, que sean eternamente novios, que siempre se quieran, se cuiden, se protejan, se respeten y que se sigan procurando como cuando eran novios", remató.

