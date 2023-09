Susana Alexander dice adiós a "Si te mueres... ¡Te mato!" para disfrutar su propio tiempo

Si hay algo que la actriz Susana Alexander disfruta hacer en la vida, es sentarse en su sillón favorito o en uno muy cómodo, con una taza de té y un buen libro, sintiendo la vida pasar mientras lee una buena novela, o mira desde su ventana una jacaranda que florece todo el año.

"Las novelas sirven mucho para un actor, yo les digo a mis colegas más jóvenes que lean porque en las novelas vienen los sentimientos, los pensamientos, las actitudes de un personaje, entonces uno aprende de todos ellos. Se viven muchas vidas mientras se lee, también conoces lugares, costumbres y culturas, para qué me tomo un avión y saco pasaporte si desde mi cama o mi sillón puedo hacerlo, me la paso muy bien leyendo", dice la famosa.

Es por eso que no ve la hora de decir adiós a la puesta en escena "Si te mueres... ¡Te mato!", y no es que no disfrute del escenario o la compañía de Azela Robinson, con quien ha hecho una gran mancuerna contando la historia de Lucía y Gloria, dos cuidadoras de una anciana serbia de 90 años, que inesperadamente muere y harán todo por no quedarse sin trabajo; sino simplemente quiere un respiro.

Foto: Especial

"Estoy muy cansada, esa es la realidad, entonces necesito descansar, se lo expliqué al productor Guillermo Wiechers, fue una gran concesión nuestra regresar ocho semanas más, pero ni un día más, ni un día menos, así puede estar atascado el teatro y con colas en la taquilla, lo siento mucho".

Esta puesta en escena está viviendo sus últimas semanas, ya que el 24 de septiembre bajará el telón del Teatro Fernando Soler, del Centro Teatral Manolo Fábregas, de manera definitiva, aunque tendrán una pequeña gira después de cerrar en la Ciudad de México, donde visitarán Cancún, Mérida y Chetumal, pero no más.

Quien ha sido protagonista de obras como "Yo madre, yo hija" o "Cómo ser una buena madre judía", ya tiene planeado qué va hacer cuando baje el telón; lo primero es viajar a Kansas City para visitar a su hijo Julián Zugazagoitia y después trasladarse a Washington D. C. donde pasará 15 días en la casa de una amiga.

"Descansando, leyendo, comiendo y rascándome la panza hasta sangrar, porque después regreso a México ya que tengo que estar el 29, 29 y 30 de octubre en Tijuana, Ensenada y Mexicali, con mi espectáculo 'A mí la muerte me pela los dientes' y ahí acabo el año".

Fotos: Especiales

La actriz explicó que a sus 80 años ya no es tan fácil seguir un ritmo tan ajetreado y es que a la par de la obra y sus proyectos de teatro alternos, también estuvo grabando una serie para Star+ que la agotaron mucho, porque tenía que levantarse todos los días a las cuatro de la mañana y terminar su jornada hasta las siete de la noche, cuando no había llamados nocturnos, aunque dijo que sí repetiría la experiencia ya que para ella fue maravilloso el trabajo con esta plataforma.

"Yo le decía a mi cuerpo, 'aguántame, aguántame, te prometo vacaciones terminando' y se las estoy cumpliendo, porque me fui unos días a Mérida con mi hija Tatiana a descansar, porque quiero vivir mi tiempo, no el tiempo de los demás".

La también directora señaló que ya pensaba retirarse el año que viene de las temporadas teatrales, porque ya no quiere tener que dar cinco o seis funciones por fin de semana, solo pretende enfocarse en sus siete espectáculos unipersonales que le dan la oportunidad de administrar su tiempo, ya que la contratan para fechas específicas y puede presentarlos en empresas, escuelas, asociaciones, etcétera.

"Acabo de cumplir 80 años, son muchos y muy trabajados, le he pedido mucho a mi cuerpo y me ha dado muchísimo, he tenido grandes satisfacciones, ha sido una vida maravillosa, pero claro a mí me queda ya poco, entonces de ese poco que me queda quisiera por lo menos gozarlo y vivirlo a mi manera, no cumpliendo las expectativas de los demás", finalizó la actriz.

