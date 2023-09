Michel Franco, en la alfombra roja de Venecia previo al anuncio de los ganadores del festival

El mexicano Michel Franco, junto con el coprotagonista de su última película, "Memory", Peter Sarsgaard, desfilaron hoy por la alfombra roja del 80 Festival de Venecia minutos antes del anuncio de los premios.

La presencia de artistas en competición en la alfombra roja de Venecia suele vaticinar galardón, pero eso no se sabrá hasta que empiece la gala a las 19.00 horas locales (17.00 GMT).

Franco, aspirante al León de Oro, apareció con el coprotagonista de su película, el estadounidense Sarsgaard, y con la pareja de este, Maggie Gyllenhaal. Sin embargo no estuvo la otra protagonista, Jessica Chastain, pese a que había entusiasmado por su actuación.

El chileno Pablo Larraín también hizo acto de presencia en el Lido veneciano, donde ha competido con "El Conde", película en la que convierte al dictador Augusto Pinochet en un zombi.

Asimismo se pudo ver a la actriz estadounidensee Cailee Spaeny, la joven protagonista de "Priscilla", el "biopic" de Sofia Coppola sobre la mujer de Elvis Presley.

También pasaron dos pesos pesados de este Festival, el realizador griego Yorgos Lanthimos, aplaudido por su película "Poor Things", protagonizada por una Emma Stone ausente por la huelga de actores y guionistas en Hollywood.

Y el japonés Ryusuke Hamaguchi, que compite con "Evil does not exist".

Por la alfombra roja también pasaron el realizador argentino Santiago Mitre, miembro del jurado, acompañado de su pareja Dolores Fonzi.

Así como el resto de miembros llamados a decidir el León de Oro de esta edición: el presidente del jurado, Damien Chazelle; la cineasta neozelandesa Jane Campion; el irlandés Martin McDonagh, así como la estadounidense Laura Poitras, ganadora el pasado año con el documental "All the Beauty and the Bloodshed (La belleza y el dolor)".

rad