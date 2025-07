¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! Es el inicio de una nueva era de Superman. Desde su debut en cómics en 1938, El Hombre de Acero con una “S” en el pecho ha sido símbolo de esperanza, justicia y fantasía.

Casi nueve décadas después de su aparición en cómics, James Gunn presenta su visión del superhéroe con Superman, la nueva película protagonizada por David Corenswet, que marca el renacimiento del Universo DC.

Pero, ¿cómo se reconstruye un mito que ya ha salvado al mundo tantas veces? ¿Y qué tiene este Superman que no hayamos visto?

En rodaje Nicholas Hoult, quien da vida a Lex Luthor, y David Corenswet con el director, James Gunn. Foto: Warner Bros

“Estamos creando otro mundo, uno donde todos puedan entrar desde distintos puntos sin importar la edad”, dijo Gunn en conferencia internacional.

Su apuesta va más allá de los efectos especiales: quiere que, al salir del cine, el público se pregunte cómo encontrar al Superman que vive dentro de cada uno.

Superman fue un niño que cayó del cielo Kal-El, escapando del planeta Kriptón. Halló un nuevo hogar en la Tierra como Clark Kent y se convirtió en símbolo de esperanza en tiempos de guerra.

“No todos podemos volar como Superman, pero sí podemos ser como él en lo cotidiano: estar presentes, sonreír, escuchar. Ojalá esta película inspire pequeñas acciones que hagan la diferencia”, dice Corenswet, de 32 años.

“Todo empieza con una pregunta: ‘¿Y si fuera real? Si Superman existiera, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo sería su relación con Lois Lane? ¿Qué significaría tener poderes casi divinos y, aun así, enfrentarse a su propia identidad?”, plantea Gunn ante los medios.

Para Corenswet, Superman encuentra pertenencia en su faceta humana: “Clark Kent es su manera de sentirse parte del mundo. Le gusta ir al trabajo, quedar atrapado en el tráfico, que lo regañe su jefe. Es su forma de vivir”.

Este Superman no solo pelea contra el mal: también lucha consigo mismo. En medio de la crisis del cine de superhéroes, esta película busca reconectar con la esencia del personaje.

El conflicto más profundo no es con sus enemigos, sino con su interior. Por eso esta historia habla del amor, de pertenecer, de cómo el bien transforma”, explica el también director de las cintas Guardianes de la Galaxia.

Detrás de la capa

Han sido varios los actores que han interpretado a Superman desde 1948 hasta hoy, incluyendo a George Reeves y Christopher Reeve.

Sin embargo, existe la llamada “maldición de Superman” una leyenda urbana que sostiene que quienes interpretan al superhéroe enfrentan tragedias.

George Reeves, estrella de la serie de los años 50, fue hallado muerto de un disparo en 1959 y Christopher Reeve quedó tetrapléjico tras un accidente ecuestre en 1995; falleció en 2004.

Margot Kidder (Lois Lane) sufrió problemas de salud mental y murió en 2018; Lee Quigley, quien interpretó al bebé Kal-El en 1978, falleció a los 14 años; y Richard Pryor, actor de Superman III, fue diagnosticado con esclerosis múltiple tras el rodaje.

Emigrante

Días antes de la premier de la cinta en Hollywood en el Teatro Chino, el lunes, Gunn subrayó que Superman era un emigrante, palabras que personajes que se identifican con el partido republicano criticaron por televisión y redes sociales, expresando su opinión respecto a que Hollywood no debería tomar partido en el tema de las deportaciones por parte de la administración del presidente Trump.

“Creo que esta película es para todo mundo. No estoy aquí para juzgar a nadie”, expresó el realizador a Variety respecto a su posición con el tema migrante.

Sean Gunn, hermano de James y actor que en Superman interpreta a Maxwell Lord, fue más directo en su respuesta:

“La idea de que vamos a excluirnos unos a otros y decir: ‘Tú no perteneces aquí’ no tiene sentido, no nos ayuda como seres humanos, como sociedad. Me gusta que Superman diga: ‘Estoy aquí para todos’”, dijo a EL UNIVERSAL.

Corenswet expresó: “Es un privilegio poder compartirles a Superman, pensando en las inundaciones en Texas y Carolina del Norte, en los rescatistas y bomberos. Ese es el espíritu con el que hicimos la película”, mencionó ante bomberos y rescatistas de los incendios forestales de California en enero pasado, quienes se encontraban como huéspedes de honor.