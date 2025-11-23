La agresión que sufrió Ariana Grande durante la premier de “Wicked: For Good” en Singapur quedó en mucho más allá de un video viral en redes sociales.

El pasado 13 de noviembre, la actriz y cantante vivió momentos de tensión cuando un hombre se saltó a la alfombra amarilla para estar cerca de ella, lo delicado de la situación es que en su intento jaloneó a la estrella, ocasionando que Cynthia Erivo y los elementos de seguridad intervinieran.

El sujeto, identificado como Johnson Wen, de 26 años, enfrentó un proceso legal de inmediato por alteración del orden público y fue condenado a nueve días de prisión; sin embargo, las consecuencias legales no terminaron ahí.

J. Wen, fan de Ariana Grande, condenado por abalanzarse a la cantante en la premiere de "Wicked: for good". Fotos: X

De acuerdo con información publicada por el diario "The Straits Times", las autoridades del país determinaron que su irrupción no fue un impulso, sino una acción planeada para obtener un clip viral, por lo que, después de cumplir su sentencia fue deportado.

TMZ reportó, además, que la medida incluye una prohibición total de reingreso a Singapur.

Según el medio estadounidense, los fiscales describieron a Wen como “intruso en serie”, y es que, en su cuenta de Instagram aparecen otros intentos de acercarse a celebridades como Katy Perry y The Weeknd durante eventos públicos.

Por su parte, el creador de contenido compartió varias fotografías tras salir de prisión y hasta agradeció a Grande por “permitirle saltar a la alfombra amarilla”, pese a tratarse de una violación de seguridad.

