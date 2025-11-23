Más Información

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

La agresión que sufrió durante la premier de en Singapur quedó en mucho más allá de un video viral en redes sociales.

El pasado 13 de noviembre, la actriz y cantante vivió momentos de tensión cuando un hombre se saltó a la alfombra amarilla para estar cerca de ella, lo delicado de la situación es que en su intento jaloneó a la estrella, ocasionando que y los elementos de seguridad intervinieran.

El sujeto, identificado como Johnson Wen, de 26 años, enfrentó un proceso legal de inmediato por alteración del orden público y fue condenado a nueve días de prisión; sin embargo, las consecuencias legales no terminaron ahí.

J. Wen, fan de Ariana Grande, condenado por abalanzarse a la cantante en la premiere de "Wicked: for good". Fotos: X
J. Wen, fan de Ariana Grande, condenado por abalanzarse a la cantante en la premiere de "Wicked: for good". Fotos: X

Lee también

De acuerdo con información publicada por el diario "The Straits Times", las autoridades del país determinaron que su irrupción no fue un impulso, sino una acción planeada para obtener un clip viral, por lo que, después de cumplir su sentencia fue deportado.

TMZ reportó, además, que la medida incluye una prohibición total de reingreso a Singapur.

Según el medio estadounidense, los fiscales describieron a Wen como “intruso en serie”, y es que, en su cuenta de Instagram aparecen otros intentos de acercarse a celebridades como Katy Perry y The Weeknd durante eventos públicos.

Por su parte, el creador de contenido compartió varias fotografías tras salir de prisión y hasta agradeció a Grande por “permitirle saltar a la alfombra amarilla”, pese a tratarse de una violación de seguridad.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”. Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT / EFE

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo “Peso72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”. Foto: Instagram @maiteperroni / TikTok @gobiernosv

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo: “Peso 72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”

Exjurado de Miss Universo estalla: anuncia que emprenderá acciones legales tras la coronación de Fátima Bosch. Foto: EFE / Omar Harfouch- IG

Victoria de Fátima Bosch desata caos: Harfouch amenaza con demanda para “hacer justicia” a resto de concursantes

Dua Lipa en Jamaica. Foto: AFP

Dua Lipa deslumbra e impone tendencia con diminuto bikini naranja en Brasil

[Publicidad]