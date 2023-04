Sugieren que cuerpo de Julián Figueroa será incinerado antes del mediodía

Julián Figueroa falleció ayer, tras padecer un infarto agudo al miocardio, de acuerdo con lo que su madre Maribel Guardia informó a través de un comunicado. Esta mañana, ha circulado el supuesto trascendido de que el cuerpo del joven cantante será incinerado antes de las 12:00 horas del día, una decisión que la familia habría tomado deliberadamente, sin embargo, Christian Villegas, el relacionista público de la actriz, no ha confirmado ni negado dicha información.

Otro de los informes que se ha hecho, en torno al deceso del músico de 27 años, es que José Manuel Figueroa, hermano mayor de Julián, está en camino para dar el último adiós al cantante, con quien no sostuvo una relación estrecha. Sin embargo, el hijo de Maribel -en diferentes ocasiones- aclaró que, pese a estar distanciados, él lo quería mucho y que, aunque había diferencias, no existía un bueno ni un malo entre los dos.

Hasta el momento, otro de los pormenores que conocemos acerca de la muerte de Julián es que su funeral se dará de forma privada en una funeraria ubicada al sur de la CDMX, pues la misa que se realizará hoy a las 10:00 horas recibirá sólo a la familia del músico y a las personas más allegadas.

Durante la madrugada, cuando la noticia de que Julián había perdido la vida todavía no era confirmada por parte de la familia Guardia, una ambulancia arribó al domicilio de la actriz, a las 1:56 horas aproximadamente, a tan sólo cuatro minutos, llegó a la casa una carrosa fúnebre que abandonó el sitio media hora más tarde.

A continuación, llegó al lugar Christian Villegas, el relacionista público de la cantante y actriz, quien -en principio- no quiso hablar acerca de lo sucedido, asegurando a los medios que no había tenido la oportunidad de ver a Julián y que, además, no estaba autorizado para hablar en ese momento. Él ha sido quien ha escrito a nombre de Maribel, a través de sus cuentas oficiales.

Fue hasta esta mañana, que la madre de Imelda Garza llegó a la casa de Guardia, para apoyar a su hija, quien se casó con el músico hace seis años, y con quien comparte un hijo: el pequeño José Julián.



melc