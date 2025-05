Quizás atendiendo la petición de las autoridades mexicanas de no hacer apología del delito a través de los corridos Alfredo Olivas no se quiso arriesgar y se abstuvo de cantar "El Paciente", uno de sus temas más conocidos en su reciente concierto en el Estadio Mobil Super en Monterrey.

El cantante e intérprete de regional mexicana le puso el micrófono al público cuando empezó el tema de su autoría "El Paciente", escrito en 2017, acto seguido los presentes cantaron a todo pulmón mientras Alfredito, como lo llaman sus fans, sólo escuchaba con atención sin pronunciar palabra, él no cantó, pero el público sí lo hizo.

Lee también: Luis Roberto Conriquez: el cantante que se negó a interpretar cocorridos y provocó enojo y caos en el Palenque de Texcoco

¿De qué habla el tema "El Paciente"?

"El Paciente" de Alfredo Olivas es un corrido autobiográfico que relata el atentado que sufrió el cantante durante un concierto en Parral, Chihuahua, el 28 de febrero de 2015. Esto ocurrió mientras interpretaba su tema "Así es esto", recibió seis disparos desde una mesa cercana al escenario; el cantante salió gravemente herido.

La letra detalla los momentos críticos posteriores al ataque:

-"Visitantes inesperados": Describe las balas como "visitas", donde cinco la atravesaron y una quedó alojada en su cuerpo.

-Traslado de emergencia: Narra su traslado en ambulancia y helicóptero, la pérdida de sangre y la incertidumbre sobre su supervivencia.

-Referencias simbólicas: Incluye líneas como "Quisiera ser Catarino para curarme con saliva", aludiendo al corrido tradicional "Catarino y los rurales".

El tema forma parte de su álbum "La Rueda de la Fortuna" (2017) y es un homenaje al médico que le salvó la vida, además de ser un testimonio de resiliencia. Durante años, Olivas evitó interpretarla en Chihuahua, pero en 2023 lo hizo.

Alfredo Olivas suma varios narcocorridos y corridos, como es el caso de "El Chico Problema", que habla de la transformación de un joven en "pieza de cartel"; "El Malo de Culiacán" es un corrido que reflexiona sobre el arrepentimiento y las consecuencias de la vida delictiva; "Así Es Esto" y "Las Vacaciones del Jefe".

Hace unas semanas, la presidenta de México Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa musical "México canta y encanta", un concurso que incluirá a jóvenes del país así como a los que viven en Estados Unidos, y que busca promover la música sin violencia, y luchar contra las adicciones en medio de ola de inseguridad vinculada al narco que viven algunas zonas de México.

Aunque algunos intérpretes de corridos han acatado las recomendaciones y en algunos casos la ley, de no cantar corridos ni narcocorridos, otros se resisten alegando que se atropella la libertad de expresión.

Letra "El paciente"

Qué difícil es la vida

Cuando existe incertidumbre

Y qué feo sabe la muerte

Cuando se hace por costumbre

Hasta mi cuerpo arribaron

Visitas inesperadas

Una se quedó conmigo

Las otras iban de pasada

Unas caras con asombro

Y otras más desfiguradas

El doctor viene en camino

De seguro ya no tarda

La esperanza seguía viva

Pero la sangre me abandonaba

Preguntaba por mi estado

Pero nadie contestaba

Con la mirada hacia el techo

Y una movilidad nula

La ansiedad y el desespero

Con el miedo se acumula

¿Cómo pasaron los hechos?

Preguntaba peritaje

"Señor, ahora le contesto

Solo deje que la cuaje"

Y es que cómo se prepara

Para dejar esta vida

Si yo no compré boleto

Y ya estaba de salida

Quisiera ser Catarino

Pa' curarme con saliva

La esperanza se quedaba

Pero el tiempo se me iba

Con la calma por minuto

Y el suero de segundero

Como una fiera enjaulada

A punto de perder el cuero

El doctor ya está llegando

Preparen bien al paciente

Paciencia es lo que no tengo

Espero y no haya inconvenientes

Por si acaso no la libro

Algo más quiero pedirles

No me entierren, no me cremen

Por si ya no quiero morirme

Y es que en casos como este

Siempre tiendo a arrepentirme

Ya se me acabo el papel

Es tiempo de despedirme