¿Spoilers? Los cambios en el live action de “La sirenita” que nos reveló su soundtrack

Estamos a unos días de que finalmente llegue a salas de cine el live action de “La sirenita”, protagonizado por Halle Bailey como la joven sirena Ariel, Jonah Hauer-King como el príncipe Eric, Melissa McCartthy como la bruja Úrsula, y Javier Bardem como el rey Tritón.

Será a partir de este 25 de mayo que el público podrá ver la cinta dirigida por Rob Marshall (“Chicago”) e inspirada en el cuento de Hans Christian Andersen, pero a una semana del estreno ya se ha lanzado el soundtrack oficial que nos da una idea de lo que veremos en pantalla.

Lo primero que podemos rescatar escuchando el soundtrack (que está disponible en plataformas como Spotify) es que no aparece la canción de “Los peces” que en la versión animada interpreta el cocinero mientras Sebastián trata de esconderse y evitar ser cocinado; esto puede deberse a que al decidir que personajes como Sebastián fueran tan realistas sería una escena muy cruda de ver (con varios peces muertos, por ejemplo).

La canción de las hijas de Tritón (que en la versión animada aparece en los primeros minutos) tampoco forma parte del soundtrack.

Además, tenemos nuevos temas que sin duda será interesante ver en pantalla. Por ejemplo la canción “Wild uncharted waters” (“Aguas indomables”) que de acuerdo con Spotify fue compuesta por Alan Menken (quien hizo la música para la versión de 1989 junto a Howard Ashman y Federico Mateo, y está de vuelta en esta versión) y por Lin-Manuel Miranda.

Este tema lo interpreta en la versión original en inglés el actor Jonah Hauer-King, es decir, el príncipe Eric, mientras que en la versión al español, según el video publicado por Disney Music en YouTube, podemos ver que quien canta es Nando Fortanell.

“Sólo he deseado una vida en libertad, viento mar abierto y cielo azul, hoy vivo atormentado, las horas se me van, nada hay en mi mente más que tú”, escuchamos en la versión en español.

La actriz Halle Bailey visitó por primera vez México para la premier de la cinta. Foto: Germán Espinosa / EL UNIVERSAL

Otro de los temas que se han agregado es el divertido “The Scuttlebutt”, interpretado por el ave Scuttle, quien en la versión animada era una gaviota y para el live action fue cambiado por un alcatraz del norte (de ahí que en el trailer podamos verlo sumergirse en el agua).

Esta canción fue compuesta por Alan Menken y Lin-Manuel Miranda e interpretada en su versión original por Awkwafina y Daveed Diggs (Sebastián), mientras que en español bajo el título “Hay un rumor” la canta Carla Medina y Lester Ciarreta Hernández. De acuerdo con la letra esta canción debe ocurrir cuando el príncipe está a punto de casarse… pero con la burbuja, digo, la bruja, no con Ariel.

Si ya nos dejó claro Halle Bailey que canta y canta muy bien, gracias a temas como “Part or your world”, ella también tiene canciones nuevas para la película: “For the first time” es otro tema nuevo en el soundtrack, compuesto por Alan Menken y Lin-Manuel Miranda y que en la versión en español se titula “Primera experiencia” y canta Yatzil Aguirre (tan magistralmente como Halle).

Por lo que escuchamos en esta canción se trata del momento en que Ariel explora el mundo de los humanos pues dice cosas como “intento pararme, no entiendo bien la gravedad”.

Además, como ya se había revelado anteriormente los clásicos de “Pobres almas en desgracia” y “Bésala” tienen modificaciones en las letras para incluir temas como el consentimiento.

En el caso de “Bésala” por ejemplo, en lugar de que Sebastián cante en la versión en español “Mírala y ya verá no hay que preguntarle, no hay que decir, no hay nada que decir, ahora bésala”, esta vez escuchamos: “Mírala y ya verás sólo hay que preguntarle. No hay mejor lugar y es la noche ideal, ahora bésala”. Este tema es interpretado en español por Lester Ciarreta Hernandez, Carla Medina, Leo Novoa y un ensamble vocal.

