“Soy Frankelda” sigue sumando éxitos gracias a su proyección en cines y también por el apoyo de los usuarios de internet, quienes se han encargado de popularizarla a través de memes y dibujos originales.

Sin embargo, uno de los apartados en los que más ha destacado es su banda sonora, que acompaña cada momento del filme stop motion dirigido por Arturo y Rodolfo Ambriz, cineastas que se han ganado el cariño de los fans de la animación.

Las canciones que se escuchan en la película fueron producidas por Kevin Smithers, quien trabajó previamente en la serie “Los sustos ocultos de Frankelda”, transmitida a través de la plataforma de streaming HBO Max.

¿Cuándo se estrenará el álbum de "Soy Frankelda"

El soundtrack de “Soy Frankelda” llegará a plataformas de streaming musical este viernes 31 de octubre, coincidiendo con la fecha de Halloween. El álbum incluirá temas como “Tinta invisible”, interpretada por Mireya Mendoza y Luis Leonardo Suárez, quienes dan voz a Frankelda y Herneval.

Lee también "Frankelda": los secretos para hacer stop motion

Los fans que esperan con ansias el estreno del soundtrack producido por Cinema Fantasma podrán pre-guardar el álbum su plataforma digital favorita. De esta forma, podrán escucharlo desde el primer minuto de su lanzamiento a través de plataformas como:

Spotify

Apple Music

Amazon Music

YouTube Music

Deezer

TIDAL

La serie original “Los sustos ocultos de Frankelda” ya cuenta con un álbum que incluye más de 27 temas originales, con colaboraciones de artistas como Lourdes Ambriz y Anahí Allué.

La película “Soy Frankelda” se ha convertido en un éxito en taquilla, recaudando más de 1.2 millones de pesos durante su primer día de exhibición y destacando en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Además, ha sido recomendada por el propio Guillermo del Toro, quien invitó a los mexicanos a verla a través de sus redes sociales.

Lee también "Soy Frankelda" da alma al cine en tiempos de Inteligencia Artificial