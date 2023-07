Solo para intensos: la película romántica en Netflix que dura 105 minutos que te erizará la piel

De todas las plataformas de streaming existentes, Netflix se ha convertido en la más popular, sobre todo en países de Latinoamérica, donde millones de suscriptores disfrutan de su extenso catálogo.

Esta novedosa oferta no sería posible si la plataforma no invirtiera millones de dólares en crear diverso contenido donde podemos encontrar los más importantes documentales, series y películas.

Una de ellas se trata de la película "Set it up: el plan imperfecto", una comedia romántica que levanta suspiros entre el público de la N roja, que se han identificado profundamente con sus protagonistas Glen Powell y Zoey Dutch.

¿Sobre qué trata "Set it up: el plan imperfecto"?

Esta comedia romántica llamada "Set it up: el plan imperfecto" fue estrenada en 2018 y desde entonces no ha dejado a nadie indiferente, ya que se han quedado maravillados con la química de sus protagonistas (de los que incluso se los ha vinculado sentimentalmente) y también con el poder de su argumento.

"Dos asistentes con exceso de trabajo y mal pagados idean un plan para que sus jefes se enamoren", reza la sinopsis oficial de esta película disponible en Netflix.

Además del dúo protagónico anteriormente mencionado, la cinta cuenta con las siguientes actuaciones Lucy Liu, Taye Diggs, Joan Smalls, Meredith Hagner, Pete Davidson, Jon Rudnitsky, Tituss Burgess, Noah Robbins, Jaboukie Young-White.

"Set it up: el plan imperfecto". Fuente: Twitter @chenetflix

La película de Netflix está dirigida por Claire Scanlon y fue escrita por Katie Silberman. Hay que decir que el éxito conseguido fue de tal magnitud que se ha barajado las opciones de una posible secuela producida también por el gigante del streaming.