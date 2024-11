Sofía Castro y su prometido Pablo Bernot celebrarán hoy su boda religiosa después de que el 7 de septiembre de 2024 se casaran por el civil en la Ciudad de México, fue en en 2019 cuando la actriz, hija de Angélica Rivera y "El Güero" Castro, se comprometió con el empresario durante una caminata en el Parque Griffith de Los Ángeles; Sofía antes de dar el que llama el paso más importante de su vida, dedicó un emotivo mensajes a sus padres.

Castro acompañó sus palabras con una inédita foto de sus papás, en ella, Angélica y José Alberto "El Güero" Castro aparecen muy jóvenes. La actriz y el productor se casaron en 1994, el divorcio llegó en 2008, y en 2010 Angélica Rivera se casó con Enrique Peña Nieto, expresidente de México.

Angélica Rivera y "El Güero" Castro. Foto: sofia_96castro

En el emotivo mensaje Sofía Castro les agradece a sus padre por todo lo que han hecho por ella como hija, por el amor, el apoyo, el ejemplo y el haberla impulsado para volar sin miedo.

"Por ustedes todo. Gracias por hacer mi vida tan especial, tan perfecta, por acompañarme a lo largo de mi vida y hasta el día de hoy que estoy por dar el paso más importante de mi vida. Gracias por su amor incondicional, por su fuerza, por siempre ver por mi y por mis hermanas, por hacerme sentir la hija más querida del mundo. Por hacerme la mujer que soy pero al mismo tiempo darme las herramientas para para poder volar. Por dejarme ser, por reconstruirme cuando más lo necesité. Por cuidarme el corazón roto, la calentura, por cuidarme mis rodillas raspadas, por ir a casa festival, por festejar mis éxitos y estar ahí cuando las cosas no salen para arreglarlo, por enseñarme a caminar, y a correr (solo cuando se necesita) pero lo más importante por enseñarme a volar sin miedo a nada. Gracias a los 2 por darme lo mejor de ustedes, escogí a los mejores papás del universo. Gracias por prepararme y hacerme la mujer que soy. Espero ser algún día tan grande como ustedes. Gracias por conocerse, por quererse y por tomar la decisión de formar una familia porque me regalaron a la mejor. Los amo infinito. Que me sean eternos. Su hija por siempre Sofía", se lee.





